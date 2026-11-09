Почему именно арабы? Почему ислам не зародился в Римской, Китайской или других империях?

Многих, кто интересуется историей ислама, всегда занимает один вопрос: почему последний пророк Мухаммад (с.а.в.) был послан именно арабам? Почему не тюркам, не могущественной в то время Римской империи или Китаю, который был передовым в науке?

Некоторые могут подумать: «Может быть, это произошло потому, что Аллах больше любит арабов?». Однако Священный Коран дает на это решительный ответ: «Самый почитаемый перед Аллахом среди вас — самый богобоязненный» (Худжурат, 13). И наш Пророк (с.а.в.) в своей прощальной проповеди подчеркивал: «У араба нет никакого превосходства над аджамом (неарабом), кроме как в богобоязненности».

Тогда почему последнее божественное учение, посланное всему человечеству, началось именно с города в сердце пустыни?

Карта мира 610 года: в каком состоянии была планета?

Чтобы понять эту тайну, достаточно взглянуть на политическую и духовную картину мира в 610 году нашей эры:

Византийская и Персидская империи: Две крупнейшие сверхдержавы того времени были полностью истощены десятилетиями кровопролитных войн. Византийские богословы погрязли в философских спорах и разногласиях о природе Иисуса (а.с.);

Европа: Единой государственности нет, процветают междоусобные войны и племенная раздробленность. Такие ныне развитые страны, как Норвегия, в то время были разделены на десятки мелких и диких королевств;

Китайская империя: Император, считавшийся «сыном неба», отправил миллионное войско в Корею. По преданиям, из 300-тысячной армии живыми вернулись лишь 2700 человек;

Американский континент: Правители майя объявляли себя священными богами, а города были заняты грабежом друг друга;

Общая беда мира: В какой бы уголок земли вы ни посмотрели, кто-то искусственно встал между человеком и Творцом — цари, жрецы, сословие особых священнослужителей или идолы.

Именно в такое время ответ пришел из города в пустыне, где не было ни царского дворца, ни профессиональной армии, ни правящего класса духовенства: «Скажи: Он — Аллах Единый» — прямая связь с Творцом без каких-либо посредников.

4 основные причины, приводимые историками и учеными

В основе того, что исламская миссия началась на Аравийском полуострове, лежат великие мудрости:

Неграмотный народ и отсутствие сомнений: Арабы того времени не имели школ, сложных философских течений или древних письменных источников. Это полностью защитило откровения, ниспосланные Пророку (с.а.в.), от обвинений в том, что они «скопированы из предыдущих философий». Как сказано в Коране: «Ты не читал до него ни одного Писания и не писал его своей десницей. В противном случае приверженцы лжи впали бы в сомнение» (Анкабут, 48); Мольба Ибрахима и Исмаила (а.с.) многовековой давности: Возводя стены Каабы, Ибрахим и Исмаил (а.с.) взывали к Творцу: «Господь наш! Пошли к ним посланника из них самих». Спустя века Аллах Всевышний ответил на эту мольбу, ниспослав те же слова: «Он — Тот, Кто отправил к неграмотным людям посланника из их среды»; Непревзойденная мощь арабского языка: Арабы были народом, бесконечно преданным искусству слова, поэзии и ораторскому мастерству, гордившимся своей речью. Коран обратился к ним через то, в чем они были сильнее всего — через слово, показав чудо красноречия. Для сравнения: сегодня англоязычный читатель не может без переводчика понять стихи на своем языке, написанные 1400 лет назад, но арабский язык благодаря Корану уже 14 веков сохраняет свою форму, не теряя ее; Геополитическое и стратегическое положение Мекки: Мекка издревле была центральным торговым и паломническим перекрестком всей Аравии. Каждый год во время сезона хаджа здесь собирались все племена. Посланник Аллаха (с.а.в.) использовал именно эту возможность, обходя племена одно за другим. Благодаря этому стратегическому центру менее чем за век это учение стремительно распространилось от границ Испании до пределов Китая.

Мудрость: Свет дальше всего распространяется в темноте

Аллах Всевышний — Тот, Кто лучше всех знает, кому доверить Свою миссию. Он зажег Свой божественный свет не в самых роскошных дворцах мира, а в самой темной и отдаленной пустыне. Ведь свет, сияющий в абсолютной тьме, виден на самых дальних расстояниях.