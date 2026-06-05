Кандидат в президенты «Реал Мадрида» пообещал трансферы Эрлинга Холанда и Родри

Энрике Рикельме, борющийся за пост президента «Реал Мадрида», потряс футбольный мир своими сенсационными обещаниями по трансферам. Кандидат гарантировал, что в случае победы на выборах звезды «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и Родри переберутся в Мадрид. Хотя представители «Манчестер Сити» и окружение игроков опровергли эти слухи, Рикельме настаивает на своем. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью испанскому изданию АС Рикельме подчеркнул, что эти опровержения — лишь часть игры. По его словам, все переговоры велись конфиденциально, чтобы защитить игроков. Кандидат подтвердил, что уже вступил в контакт с агентами Родри и Эрлинга Холанда и существуют неформальные договоренности.

В истории «Реал Мадрида» предвыборные обещания имели большое значение. Например, в 2000 году Флорентино Перес пообещал трансфер Луиша Фигу и одержал победу. Однако многие наблюдатели и члены клуба (сосиос) скептически относятся к обещаниям Рикельме. В ответ бизнесмен заявил о готовности поставить на кон свою репутацию и средства.

Рикельме сообщил, что если не выполнит свое обещание, то из собственного кармана оплатит ежегодные членские взносы для почти 100 тысяч членов клуба. Это обязательство нотариально заверено и составляет около 15 миллионов евро. Если он будет избран президентом, но не сможет осуществить трансферы Эрлинга Холанда и Родри, болельщики будут освобождены от уплаты членских взносов в следующем году.