100 миллионов сумов алиментов выплачены авансом

Отец из Чиракчи решил досрочно исполнить алиментные обязательства.

Житель Чиракчинского района до настоящего времени ежемесячно своевременно выплачивал алименты. Позже он достиг взаимного согласия с бывшей супругой и выразил желание единовременно выплатить сумму, рассчитанную на содержание троих детей до достижения ими 18 лет.

В результате 4 июня текущего года он за своих детей выплатил авансом 100 миллионов сумов.

Указанная сумма была полностью переведена взыскателю, а исполнительное производство завершено в связи с фактическим исполнением.

Каждый добрый поступок, совершенный ради ребенка, — это прочный фундамент его будущего. Данный случай еще раз продемонстрировал, что родительская ответственность — это не только долг перед законом, но и яркое проявление любви и заботы о судьбе детей.