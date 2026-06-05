100 миллионов сумов алиментов выплачены авансом

·56·Общество
100 миллионов сумов алиментов выплачены авансом

Отец из Чиракчи решил досрочно исполнить алиментные обязательства.

Житель Чиракчинского района до настоящего времени ежемесячно своевременно выплачивал алименты. Позже он достиг взаимного согласия с бывшей супругой и выразил желание единовременно выплатить сумму, рассчитанную на содержание троих детей до достижения ими 18 лет.

В результате 4 июня текущего года он за своих детей выплатил авансом 100 миллионов сумов.
Указанная сумма была полностью переведена взыскателю, а исполнительное производство завершено в связи с фактическим исполнением.

Каждый добрый поступок, совершенный ради ребенка, — это прочный фундамент его будущего. Данный случай еще раз продемонстрировал, что родительская ответственность — это не только долг перед законом, но и яркое проявление любви и заботы о судьбе детей.

Чиракчи
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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