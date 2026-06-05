На концерте Юлдуз Усмановой произошел непредвиденный инцидент

Концерт народной артистки Узбекистана Юлдуз Усмановой, состоявшийся 4 июня в Намангане, вызвал широкий резонанс. По данным, распространяемым в социальных сетях, на просмотр программы собрались сотни тысяч поклонников.

По некоторым источникам, концерт посетило около 400 тысяч зрителей. На распространяемых видео видно огромное скопление людей на концертной площадке и вокруг нее. Хотя эта цифра пока не получила официального подтверждения, мероприятие признается одним из самых массовых в стране.

На видео запечатлены кадры с концерта в Намангане. В ролике видны тысячи поклонников, заполнивших площадь, и праздничная атмосфера.