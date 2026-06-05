Футболисты Узбекистана проявили образец поведения в Канаде

·109·Спорт
Футболисты Узбекистана проявили образец поведения в Канаде

Сборная Узбекистана привлекла внимание не только игрой, но и поведением за пределами поля после товарищеского матча против Канады.

По окончании игры футболисты убрали раздевалку и оставили ее в чистоте.

Кроме того, команда оставила на доске благодарность на английском языке: «Спасибо за гостеприимство, Канада! Желаем удачи на чемпионате мира!»

Этот поступок тепло встретили пользователи социальных сетей. Многие болельщики высоко оценили дисциплину узбекских футболистов, их отношение к чистоте и уважение к хозяевам.

В комментариях было много положительных отзывов о народе и сборной Узбекистана, а также пожеланий удачи футболистам на чемпионате мира.

Напомним, что в товарищеском матче сборная Канады Узбекистан обыграла со счетом 2:0. Однако ситуация после матча широко обсуждается среди болельщиков.

Раздевалка, оборудованная деревянными шкафчиками и столом в центре.

Подборка комментариев в Instagram с положительными отзывами об Узбекистане.

Надпись с благодарностью Канаде на листе бумаги с изображением футбольного поля.

УзбекистанКанадаЧемпионат мира
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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