В руководстве «Баварии» возник внутренний конфликт из-за трансфера Кеннета Айххорна

В руководстве мюнхенской «Баварии» возник серьезный конфликт по поводу трансфера 16-летнего таланта Кеннета Айххорна. Как сообщается в подкасте «Бавария-Инсидер» издания Bild, спортивный директор клуба Макс Эберль и Кристоф Фройнд приложили все усилия, чтобы заполучить молодого полузащитника, однако наблюдательный совет наложил вето на сделку. Об этом пишет Goal.com сообщает .

По данным источников, руководство «Баварии» доставило Айххорна в Мюнхен на частном самолете перед матчем Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен». На тайной встрече в отеле Виер Джахресзеитен Венсан Компани общался с футболистом несколько часов. Хотя спортивный департамент очень хотел видеть игрока в команде, финансовые условия не устроили руководство.

Главная проблема связана с бонусами, которых требуют футболист и его агенты. Сообщается, что за 16-летнего игрока запрашивали подписной бонус в размере 10–11 миллионов евро. Наблюдательный совет «Баварии» счел эту сумму чрезмерно высокой для игрока такого возраста и приостановил трансфер.

Ситуация в мюнхенском клубе зашла в тупик. Спортивные директора готовы инвестировать, но финансовый блок не дает разрешения. Агенты Айххорна же настаивают, что рыночная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро и такие расходы себя оправдают.

Этот внутренний конфликт в «Баварии» стал выгодным моментом для других грандов. В настоящее время дортмундская «Боруссия», «Байер» и «Ливерпуль» включились в гонку за талантливого полузащитника.