Маркиньос утешил Габриэла после ошибки в финале Лиги чемпионов

Капитан ПСЖ Маркиньос раскрыл слова, сказанные защитнику «Арсенала» Габриэлу Магальяйншу после драматичной победы в финале Лиги чемпионов. В Будапеште «Арсенал» проиграл в серии пенальти, а Габриэл допустил ошибку в решающем ударе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Пока футболисты ПСЖ бежали праздновать победу, Маркиньос не присоединился к партнерам, а подошел к расстроенному соотечественнику. Опытный защитник решил поддержать Габриэла, вспомнив, как сам пережил похожую тяжелую ситуацию на чемпионате мира 2022 года.

Общаясь с журналистами на сборе сборной Бразилии, Маркиньос так вспомнил те моменты: «Я был готов праздновать, но, начав бежать, увидел его перед собой. Моя команда пробегала мимо — точно так же, как в 2022 году со мной. Я сказал ему быть сильным и держать голову высоко, ведь он провел великолепный сезон и показал отличную игру».

По словам Маркиньоса, он считает Габриэла лучшим центральным защитником текущего сезона. «Я сказал ему, что в этом сезоне он был лучшим центральным защитником мира. Он не заслуживал такого груза, ведь в серии пенальти все хотят забить, но удача может не улыбнуться», — добавил капитан ПСЖ.

Для Габриэла, стабильно выступавшего под руководством Микеля Артеты в «Арсенале», эта ошибка стала самым болезненным моментом сезона. Однако Маркиньос подчеркнул, что одна ошибка не должна перечеркивать труды защитника за весь сезон и что он остается крайне важным игроком для сборной.