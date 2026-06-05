Цвета корпусов iPhone 18 Pro и Pro Max показаны на живых фото

·769·Технологии
Цвета корпусов iPhone 18 Pro и Pro Max показаны на живых фото

В интернете появились фотографии корпусов моделей iPhone 18 Pro и Pro Max. Эти изображения дают первое представление о внутреннем и внешнем виде новых устройств. На снимках можно увидеть корпуса трех цветов: темно-вишневый, светло-голубой и классический черный. По слухам, Apple продолжит экспериментировать с палитрой после прошлогоднего темно-оранжевого цвета. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Судя по форме и расположению блока камер, макеты практически повторяют дизайн iPhone 17 Pro. Из фотографий можно сделать вывод, что компания ограничивается обновлением цветовой гаммы, не внося радикальных изменений в дизайн корпуса. Также показаны элементы задней панели и слоты для СИМ-карт.

Основные инновации ожидаются во внутренней части устройства. Аналитики и инсайдеры обсуждают чип А20 Pro, созданный по 2-нанометровому техпроцессу, расширение возможностей камеры и возможные изменения в системе Dynamic Island. Ранее появлялись сообщения о том, что линейка iPhone 18 Pro получит новый дизайн и расширенную цветовую палитру, включая темно-красный вариант.

Еще одна важная новость — камера с переменной диафрагмой, которая значительно улучшит качество съемки в различных условиях освещения. Также среди утечек есть неожиданное сообщение о том, что емкость аккумуляторов iPhone 18 Pro может различаться в зависимости от региона продаж.

AppleiPhoneiPhone 18 ProТехнологииСмартфон
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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