Многоквартирные дома в Узбекистане будут оформляться в цифровом формате

С 1 июня в Узбекистане изменился порядок оформления многоквартирных домов. Государственный комитет по земельным ресурсам и кадастру полностью перевел эти процессы в цифровой формат через систему УЗКАД.

Новый регламент охватывает процессы ввода зданий в эксплуатацию, выдачи кадастровых паспортов и государственной регистрации.

Теперь все квартиры, нежилые помещения и общее имущество в доме учитываются в едином реестре. Формируется единый кадастровый документ на весь дом.

Кроме того, цифровые чертежи зданий отображаются на онлайн-карте. Это помогает сократить бумажную волокиту и минимизировать влияние человеческого фактора.

Реформа направлена на ускорение регистрации объектов и максимальную защиту прав собственности.