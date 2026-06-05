Может ли Бруну Фернандеш покинуть Манчестер Юнайтед?

Исполнительный директор Манчестер Юнайтед Омар Беррада не дал четких гарантий относительно будущего капитана команды Бруну Фернандеша. Хотя руководство клуба подчеркивает желание сохранить португальского плеймейкера, различные заявления самого футболиста лишь усиливают трансферные слухи. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

31-летний полузащитник провел великолепный сезон, установив рекорд Английской Премьер-лиги с 21 результативной передачей. Несмотря на признание лучшим игроком сезона, его будущее на Олд Траффорд остается под вопросом. В подкасте Инсиде Каррингтон Беррада высоко оценил лидерские качества Фернандеша как на поле, так и в раздевалке.

«Мы, безусловно, хотим, чтобы он остался. Он провел отличный сезон на поле, но, что важнее, доказал, что является настоящим лидером для всех. Люди не видят его работы за пределами поля. Он прекрасно понимает ценности клуба и помогает адаптироваться молодым футболистам», — заявил Омар Беррада.

Хотя действующий контракт Фернандеша рассчитан до 2027 года, ранее он жаловался на недооценку своего вклада в клуб. Футболист признался, что был близок к уходу из команды, но сейчас его главная цель — выиграть Английскую Премьер-лигу и другие крупные турниры в составе Манчестер Юнайтед.

После структурных изменений в руководстве клуба Беррада сообщил о процессе восстановления доверия между персоналом, менеджментом и владельцами. По его словам, принятые жесткие решения уже отражаются на финансовых результатах и служат фундаментом для будущего развития клуба.