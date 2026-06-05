Может ли Бруну Фернандеш покинуть Манчестер Юнайтед?

·155·Спорт
Может ли Бруну Фернандеш покинуть Манчестер Юнайтед?

Исполнительный директор Манчестер Юнайтед Омар Беррада не дал четких гарантий относительно будущего капитана команды Бруну Фернандеша. Хотя руководство клуба подчеркивает желание сохранить португальского плеймейкера, различные заявления самого футболиста лишь усиливают трансферные слухи. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

31-летний полузащитник провел великолепный сезон, установив рекорд Английской Премьер-лиги с 21 результативной передачей. Несмотря на признание лучшим игроком сезона, его будущее на Олд Траффорд остается под вопросом. В подкасте Инсиде Каррингтон Беррада высоко оценил лидерские качества Фернандеша как на поле, так и в раздевалке.

«Мы, безусловно, хотим, чтобы он остался. Он провел отличный сезон на поле, но, что важнее, доказал, что является настоящим лидером для всех. Люди не видят его работы за пределами поля. Он прекрасно понимает ценности клуба и помогает адаптироваться молодым футболистам», — заявил Омар Беррада.

Хотя действующий контракт Фернандеша рассчитан до 2027 года, ранее он жаловался на недооценку своего вклада в клуб. Футболист признался, что был близок к уходу из команды, но сейчас его главная цель — выиграть Английскую Премьер-лигу и другие крупные турниры в составе Манчестер Юнайтед.

После структурных изменений в руководстве клуба Беррада сообщил о процессе восстановления доверия между персоналом, менеджментом и владельцами. По его словам, принятые жесткие решения уже отражаются на финансовых результатах и служат фундаментом для будущего развития клуба.

Манчестер ЮнайтедБруну ФернандешАнглийская Премьер-лигаТрансферыФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Манчестер Юнайтед» хочет заполучить звезду «Реала»...«Манчестер Юнайтед» хочет заполучить звезду «Реала»...Вчера, 16:35Перес готов выделить 150 миллионов евро на трансфер Майкла ОлисеПерес готов выделить 150 миллионов евро на трансфер Майкла ОлисеВчера, 16:25
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»