Джахонгир Закиров проведет дебютный бой в промоушене Даны Уайта в США

Один из крупных и перспективных представителей узбекской школы бокса, мастер перчаток Джахонгир Закиров, защищающий честь страны в тяжелом весе, прибыл за океан — в Соединенные Штаты Америки — для участия в следующем поединке на профессиональном ринге.

Инсайдерам и спортивным болельщикам хорошо известно, что наш соотечественник недавно официально подписал долгосрочный контракт с промоутерской компанией «Зуффа Боксинг», принадлежащей Дане Уайту, имеющей большой авторитет в мировом спорте. Наконец стало точно известно, когда и против кого состоится первый крупный бой узбекского атлета под эгидой этой престижной организации.

Точная дата дебютного боя и кто соперник?

По личному заявлению Джахонгира Закирова, свой дебютный поединок в этом известном промоушене он проведет 28 июня . В тот день на ринге нашему представителю будет противостоять опасный американский боксер, представитель хозяев, не знающий поражений, Закари Спиллер .

Ознакомьтесь с текущими показателями и возможностями обоих спортсменов на профессиональном ринге перед предстоящим бескомпромиссным боем:

Боксеры Количество боев Победы / Поражения Процент нокаутов Джахонгир Закиров 1 бой 1 победа / 0 поражений 1 досрочная победа (100%) Закари Спиллер 5 боев 5 побед / 0 поражений 4 досрочные победы (80%)

Столкновение двух непобежденных боксеров

Согласно официальному сообщению Федерации бокса Узбекистана, американец Закари Спиллер еще ни разу не терпел поражений в своей карьере и завершил 4 из 5 проведенных боев нокаутом соперников.

Однако наш герой Джахонгир Закиров также начал свой путь на профессиональном ринге с впечатляющего нокаута и ставит целью в бою на зеленых полях США только красивую победу и высоко поднятый флаг нашей страны. Несомненно, это противостояние под контролем Даны Уайта широко откроет двери большого спорта для нашего соотечественника.

Пожелание «Замин»: Желаем нашему боксеру-тяжеловесу Джахонгиру Закирову огромной победы и чистого триумфа в ответственном дебютном бою в США! Верим, что он разгромит соперника и еще раз продемонстрирует миру мощь узбекской школы бокса.

Следите за дневником тренировок Джахонгира Закирова в США, вечерами профессионального бокса за океаном и самыми эксклюзивными новостями мира спорта всегда на страницах Замин вместе с нами!