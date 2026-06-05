В России проходят испытания беспилотного вертолета В-200 грузоподъемностью 200 кг

Группа компаний «Аэромакс» начала летно-конструкторские испытания грузового беспилотного вертолета В-200, разработанного дочерним предприятием «ИКАР-Инжиниринг». Испытания этого серийного прототипа, являющегося модернизированной версией модели Ш-750, планируется завершить в третьем квартале текущего года. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Главной особенностью нового аппарата является оснащение полным комплексом автономного управления. Эта система позволяет использовать устройство в полностью автоматическом режиме. По словам разработчиков, вертолет способен доставлять полезную нагрузку весом до 200 кг на расстояние 300 км простым нажатием кнопки.

Отличие модели В-200 от многих аналогов заключается в том, что она может перевозить груз как на внешней подвеске, так и внутри кабины. Такая конструкция предотвращает ухудшение летно-технических характеристик. Устройство предназначено для стабильного перемещения в сложных условиях и на большие расстояния.

В качестве основных сфер применения этого дрона указаны доставка грузов в труднодоступные районы, полеты вне прямой видимости (БВЛОС) и обеспечение удаленных промышленных объектов. Технология служит для снижения логистических затрат и увеличения скорости доставки.