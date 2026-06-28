ЧМ-2026: Три героя, обыгравшие Узбекистан в матче с ДР Конго

Первая попытка национальной сборной Узбекистана выйти на чемпионат мира завершилась неудачей. В последнем туре наши представители начали матч против ДР Конго с забитого гола, но в итоге уступили со счетом 1:3. Африканцы же благодаря волевой победе обеспечили себе путевку в плей-офф.

Издание «Евро-Футбол» опубликовало рейтинг лучших футболистов, обеспечивших эту победу конголезцев, с оценками по 10-балльной системе.

Нападающий «Ньюкасла» стал самым ярким игроком на поле. Он не только заработал пенальти и сам же его реализовал, создав переломный момент в игре, но и на 90-й минуте оформил дубль, поставив точку в последних надеждах Узбекистана. Отдельно была отмечена его высокая скорость на протяжении всего матча.

Ноа Садики — 8,0

Садики действовал на поле подобно полузащитнику «Барселоны» Педри. Он задавал вектор атак и контролировал темп игры.

Отдал 14 точных передач в финальную треть поля соперника (лучший показатель в матче).

Инициировал две голевые атаки.

Выиграл 8 из 11 единоборств и успешно исполнил 3 стандартных положения.

Фистон Маеле — 8,0

Вышедший на замену вместо Седрика Бакамбу Маеле стал настоящей точкой перелома в игре. Он забил победный гол ДР Конго. Всего за 40 минут он 7 раз касался мяча в штрафной площади соперника, показав лучший результат в матче по этому показателю.