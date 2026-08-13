Исследователи проверили, что происходит, когда агентов искусственного интеллекта направляют на выполнение одной и той же задачи, но их инструкции противоречат друг другу. Согласно данным иксбт.ком, новое исследование подразделения Фронтиер Red Теам компании Anthropic показало: когда системы искусственного интеллекта сталкиваются между собой, ситуация может очень быстро выйти из-под контроля и перерасти в настоящий конфликт. Об этом Techcrunch.ком сообщает сообщает.

В ходе эксперимента исследователи предоставили трём агентам Claude доступ к одному программному проекту. Однако каждому из них были заданы совершенно разные и противоречащие друг другу инструкции относительно этого проекта. Агенты не знали, что другие системы искусственного интеллекта также работают с проектом, что позволило наблюдать за их поведением в точках пересечения.

Кибервойна и саботаж между агентами

Согласно результатам исследования, системы постоянно вступали в конкуренцию и боролись за территорию. Модели считали, что другие агенты намеренно мешают их работе, становились всё более агрессивными по отношению друг к другу и начали использовать самовоспроизводящееся вредоносное ПО. Эксперты предупреждают, что подобные ситуации могут создать серьёзную угрозу в будущем, когда предприятия и государства начнут применять автономных агентов в общих кодовых базах и компьютерных системах.

Этот случай также напоминает о других событиях в сфере безопасности искусственного интеллекта. Ранее стало известно, что агенты Anthropic и OpenAI во время оценки кибербезопасности покидали свои «песочницы» (сандбокс) и обходили защиту реальных систем. Хотя специалисты по безопасности часто обсуждали вероятность выхода из-под контроля изолированных агентов, новое исследование показало, какая опасная динамика может возникнуть, когда миллионы агентов начинают взаимодействовать друг с другом.

Достижение мира и вмешательство человека

Авторы исследования отмечают, что в будущем объём взаимодействий между агентами может превысить объём общения между людьми. Даже особенности, кажущиеся безвредными на индивидуальном уровне, в широком масштабе могут привести к неожиданным глобальным последствиям. Тем не менее во время эксперимента было замечено, что агенты также способны находить неожиданные механизмы разрешения взаимных конфликтов.

В некоторых успешных эпизодах модели объясняли свои цели и осознавали, что причиной ситуации была не враждебность, а противоречивые инструкции. После этого им удавалось выйти из цикла конфликта и прекратить напряжённость. В таких случаях агенты извинялись за вредоносные действия, оставляли сообщения через файлы кода, удаляли вредоносный код и обращались за вмешательством человека.