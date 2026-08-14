Монца активизировалась на трансферном рынке: Аслани и Нгонж в списке целей

·20·Спорт
Монца активизировалась на трансферном рынке: Аслани и Нгонж в списке целей

Клуб «Монца», стремящийся укрепить свои позиции в итальянской Серии А, начал работу над усилением состава перед зимним трансферным окном. Травма капитана команды Маттео Пессины, из-за которой он выбыл на длительный срок, вынудила руководство пойти на неожиданные шаги. Команда под руководством Ивана Юрича активно изучает трансферный рынок, чтобы найти альтернативные варианты для усиления средней линии. Об этом сообщает Goal.com .

Маттео Пессина получил серьёзную травму колена, и это полностью изменило планы тренерского штаба. Длительное отсутствие бывшего полузащитника «Милана» и «Аталанты» может негативно сказаться на результатах команды. Поэтому клуб из Брианцы немедленно начал поиск нового центрального полузащитника, вновь обратив внимание на футболиста, который близок к уходу из «Интера».

Вариант Кристьяна Аслани для усиления полузащиты

По информации журналиста Марко Барцаги, албанский полузащитник Кристьян Аслани, не получающий достаточной игровой практики в «Интере», в последние часы был предложен «Монце». Ожидалось, что футболист 2002 года рождения покинет миланский клуб, а этот трансфер может стать для «Монцы» выгодным решением и с финансовой точки зрения.

Руководство «Интера» требует за футболиста около 10–15 миллионов евро. Однако стороны также могут договориться об аренде с правом или обязательством выкупа при условии сохранения «Монцей» прописки в Серии А. Такой вариант полностью соответствует финансовым возможностям клуба.

Кандидатура Сириля Нгонжа для усиления атаки

Активная работа «Монцы» на трансферном рынке не ограничивается полузащитой. По информации Альфредо Педуллы, руководство клуба связалось с «Наполи», чтобы получить сведения о возможном трансфере вингера Сириля Нгонжа. Бельгиец, не входящий в планы Массимилиано Аллегри, с высокой вероятностью продолжит карьеру в другой команде.

Атакующий футболист 2000 года рождения ранее выступал за «Верону», а в январе 2024 года перешёл в «Наполи» примерно за 20 миллионов евро. Однако Нгонж не смог получить достаточно игрового времени под руководством главного тренера, и переход в другой итальянский клуб может стать для него хорошей возможностью начать карьеру заново.

МонцаКристьян АсланиСириль НгонжИнтерНаполи
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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