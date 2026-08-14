Руководство «Милана» решает судьбу Рафаэла Леау

·36·Спорт
Руководство «Милана» решает судьбу Рафаэла Леау

Руководство итальянского «Милана» готовится поставить окончательную точку в вопросе будущего одного из ведущих нападающих команды Рафаэла Леау. По информации Sky Sport, в начале новой недели состоится личная встреча владельца клуба Джерри Кардинале с португальским футболистом. Эта встреча будет иметь решающее значение для обеих сторон, и станет окончательно ясно, останется ли игрок в «Милане». Об этом Goal.com сообщает издание.

Встреча Кардинале и Леау: решающий шаг

Владелец «россонери» Джерри Кардинале посетил базу «Миланелло» на вертолёте и принял чёткое решение относительно технического будущего команды. Чтобы положить конец высказываниям футболиста последних месяцев и различным слухам вокруг его будущего, руководство клуба требует открытого диалога. По мнению Кардинале, ситуация должна быть полностью прояснена, и в этом вопросе не может быть компромисса.

По данным Gazzetta делло Sport, Рафаэл Леау не отправится в Польшу на товарищеский матч против «Манчестер Юнайтед». Однако этот факт, обеспокоивший болельщиков, связан не с трансфером, а с физическим состоянием футболиста. Несмотря на это, его будущее в клубе по-прежнему остаётся под вопросом.

Трансферная стоимость и условия будущего

Руководство клуба рассматривает два сценария на предстоящей встрече с Рафаэлем Леау. Если футболист хочет уйти из команды, должно поступить официальное предложение, соответствующее требованиям «Милана», в размере около 50–60 миллионов евро. В противном случае, поскольку трансферный рынок пока не отвечает его желаниям, он останется в составе миланского клуба.

Если нападающий решит остаться в клубе, необходимо обеспечить его полноценную интеграцию в команду. Для этого потребуется прояснить отношения не только с руководством клуба, но и с одноклубниками в связи с недопониманием, возникшим за последние четыре месяца.

В настоящее время планы главного тренера Рубена Аморима и взгляды руководства «Милана» совпадают. Тем не менее на фоне активной предсезонной подготовки предстоящая встреча, которая состоится в ближайшее время, будет иметь решающее значение для внутренней атмосферы в команде и будущих матчей.

МиланРафаэл ЛеауДжерри КардиналеСерия AТрансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Интер привлекает английских футболистов на трансферном рынкеИнтер привлекает английских футболистов на трансферном рынкеСегодня, 02:32Монца активизировалась на трансферном рынке: Аслани и Нгонж в списке целейМонца активизировалась на трансферном рынке: Аслани и Нгонж в списке целейСегодня, 01:19Рубен Аморим начал большую чистку в «Милане»Рубен Аморим начал большую чистку в «Милане»Сегодня, 00:53Ферран Торрес направляется во Францию: ПСЖ подписал нападающегоФерран Торрес направляется во Францию: ПСЖ подписал нападающегоВчера, 23:33«Буксоро», победив ОКМК, поднялся в тройку лидеров!«Буксоро», победив ОКМК, поднялся в тройку лидеров!Вчера, 22:55Ситуация вокруг будущего Родри резко измениласьСитуация вокруг будущего Родри резко измениласьВчера, 21:53
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Тотти о Шомуродове: от несправедливости в Риме до исторического гола на ЧМ-2026
Тотти о Шомуродове: от несправедливости в Риме до исторического гола на ЧМ-2026
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова