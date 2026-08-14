Руководство «Милана» решает судьбу Рафаэла Леау

Руководство итальянского «Милана» готовится поставить окончательную точку в вопросе будущего одного из ведущих нападающих команды Рафаэла Леау. По информации Sky Sport, в начале новой недели состоится личная встреча владельца клуба Джерри Кардинале с португальским футболистом. Эта встреча будет иметь решающее значение для обеих сторон, и станет окончательно ясно, останется ли игрок в «Милане». Об этом Goal.com сообщает издание.

Встреча Кардинале и Леау: решающий шаг

Владелец «россонери» Джерри Кардинале посетил базу «Миланелло» на вертолёте и принял чёткое решение относительно технического будущего команды. Чтобы положить конец высказываниям футболиста последних месяцев и различным слухам вокруг его будущего, руководство клуба требует открытого диалога. По мнению Кардинале, ситуация должна быть полностью прояснена, и в этом вопросе не может быть компромисса.

По данным Gazzetta делло Sport, Рафаэл Леау не отправится в Польшу на товарищеский матч против «Манчестер Юнайтед». Однако этот факт, обеспокоивший болельщиков, связан не с трансфером, а с физическим состоянием футболиста. Несмотря на это, его будущее в клубе по-прежнему остаётся под вопросом.

Трансферная стоимость и условия будущего

Руководство клуба рассматривает два сценария на предстоящей встрече с Рафаэлем Леау. Если футболист хочет уйти из команды, должно поступить официальное предложение, соответствующее требованиям «Милана», в размере около 50–60 миллионов евро. В противном случае, поскольку трансферный рынок пока не отвечает его желаниям, он останется в составе миланского клуба.

Если нападающий решит остаться в клубе, необходимо обеспечить его полноценную интеграцию в команду. Для этого потребуется прояснить отношения не только с руководством клуба, но и с одноклубниками в связи с недопониманием, возникшим за последние четыре месяца.

В настоящее время планы главного тренера Рубена Аморима и взгляды руководства «Милана» совпадают. Тем не менее на фоне активной предсезонной подготовки предстоящая встреча, которая состоится в ближайшее время, будет иметь решающее значение для внутренней атмосферы в команде и будущих матчей.