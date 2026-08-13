Пакистан представил свой первый лунный ровер Джиннах-1

·2·Технологии
Пакистан представил свой первый лунный ровер Джиннах-1

Комиссия по космическим и атмосферным исследованиям Пакистана (СПАРКО) официально объявила о первом в истории страны национальном лунном ровере. В честь основателя Пакистана Мухаммада Али Джинны Джиннах-1 названный аппарат, как ожидается, отправится к Луне в 2029 году. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, процесс выбора названия для лунного ровера был организован в формате общенационального конкурса. В рамках инициативы поступило более 4 тысяч предложений, и в итоге победитель был выбран из свыше четырех тысяч вариантов.

Процесс выбора и значение названия

Как отмечается, Джиннах-1 название предложили в общей сложности 7 участников. В связи с этим для определения победителя была проведена специальная жеребьёвка, после чего официальное название утвердили.

По словам председателя СПАРКО, выбранное название не только отдаёт дань уважения основателю государства, но и символизирует стремление страны к научно-техническому развитию и новый этап в освоении космоса.

Полёт в рамках китайской миссии

Согласно техническим аспектам проекта и дальнейшим планам, Джиннах-1 лунного ровера планируется осуществить в составе китайской лунной миссии Чанг'е-8 Это обеспечит активное участие Пакистана в международных космических программах.

По имеющимся данным, аппарат направится к южному полюсу Луны. Ожидается, что там он будет проводить различные научные исследования и изучение поверхности, однако точные научные приборы и задачи пока не раскрыты.

По мнению специалистов, этот шаг станет для Пакистана важным историческим этапом на пути к расширению собственной национальной космической программы и присоединению к исследованиям Луны.

Jinnah-1Лунный РоверПакистанКосмическая ПрограммаChang'e-8
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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