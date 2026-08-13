Ферран Торрес направляется во Францию: ПСЖ подписал нападающего

В европейском футболе близится крупный трансфер. По данным издания Marca, парижский клуб «Пари Сен-Жермен» достиг соглашения с «Барселоной» о переходе нападающего Феррана Торреса. Французский гранд предложил за испанского футболиста около 50 миллионов евро, и эта сумма удовлетворила каталонский клуб. Об этом Goal.com сообщает .

Как стало известно, переговоры между сторонами успешно завершены, и теперь ожидается официальное объявление. Ранее сообщалось, что сам Ферран Торрес уже согласовал с парижским клубом условия личного контракта. Французская команда планирует сделать его одной из ключевых фигур линии атаки.

Факторы, повлиявшие на трансферную стоимость

На определение стоимости этого трансфера в районе 50 миллионов евро повлиял и срок действующего контракта футболиста. Соглашение Феррана Торреса с «Барселоной» должно было истечь 30 июня 2027 года. Именно этот фактор позволил «Пари Сен-Жермену» сохранить трансферную цену на приемлемом для себя уровне.

Каталонский клуб благодаря этой сделке не только расстанется с одним из своих нападающих, но и получит значительные финансовые средства для новых приобретений на трансферном рынке. Ожидается, что руководство «Барселоны» направит полученные деньги на дальнейшее усиление состава.

Изменения в планах «Пари Сен-Жермена»

Для парижан этот трансфер станет важным шагом на пути к повышению качества линии атаки и приданию составу большей универсальности. Предполагается, что мобильность и опыт Феррана Торреса пригодятся команде Луиса Энрике и в еврокубках. Клубы согласовали все последние детали, а переход футболиста во французскую команду уже полностью согласован.

Напомним, испанский футболист известен во всем мире яркими выступлениями за национальную сборную, включая решающие голы в финале чемпионата мира. Теперь он продолжит карьеру в парижском клубе и постарается проявить себя в составе чемпиона Франции в новом сезоне.