Рубен Аморим начал большую чистку в «Милане»

·32·Спорт
Рубен Аморим начал большую чистку в «Милане»

Новый главный тренер «Милана» Рубен Аморим начал преобразования в команде с решительных шагов и после неудач в предсезонных матчах выставил на трансфер ряд известных футболистов. Как сообщает Sky Sport Италиа, португальский специалист встретился с владельцем клуба Жерри Кардинале на тренировочной базе в Миланелло, чтобы обсудить оптимизацию состава и дальнейшие планы. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Первый «медовый месяц» Аморима в команде подошёл к концу. Результаты предсезонного турне, включая ничьи с «Селтиком» и «Интером», а также поражение от «Челси» со счётом 3:0, наглядно продемонстрировали проблемы команды. После этого тренер оценил возможности футболистов и составил список игроков, которые не соответствуют его системе.

Большой трансферный список и неожиданные имена

Одним из самых обсуждаемых игроков в составленном Аморимом списке на продажу стал Кристофер Нкунку. 28-летний французский нападающий был приобретён у «Челси» прошлым летом за 37 миллионов евро. Несмотря на то что в прошлом сезоне он провёл 35 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи, Нкунку не смог завоевать доверие нового тренера.

Помимо Нкунку, в трансферный список также попали английский защитник Фикайо Томори, полузащитник Юссуф Фофана и молодой центральный защитник Давид Одогу. С момента перехода из «Челси» в начале 2021 года Фикайо Томори провёл за команду 214 матчей, забил 7 голов и имеет контракт до 2027 года. Однако Аморим хочет по-другому выстроить оборону.

Второй эшелон и финансовые планы

По данным GOAL.ком, помимо основного чёрного списка существует и другая группа футболистов, которые могут быть проданы при поступлении достойного предложения. В неё входят звёздный вингер Рафаэл Леау и нападающий Сантьяго Хименес. Клуб не намерен выставлять их за дверь в обязательном порядке, но готов рассмотреть выгодные предложения для привлечения дополнительных средств.

Кроме того, неопределённым остаётся будущее эквадорского флангового защитника Первиса Эступиньяна. Рубен Аморим внимательно тестировал его во время предсезонного турне, однако выяснилось, что футболист не в полной мере соответствует требованиям к оборонительным навыкам в тактике тренера.

Рубен АморимМиланКристофер НкункуФикайо ТомориТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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