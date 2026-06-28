Джуд Беллингем спасает Англию: команда Томаса Тухеля заняла первое место в группе

По итогам группового этапа чемпионата мира, который проходит в США, сборная Англии одержала победу над Панамой со счетом 2:0 и заняла первое место в группе «L». Несмотря на положительный результат, игра подопечных Томаса Тухеля вызывает множество вопросов у экспертов и болельщиков. Несмотря на тяжелые и несколько скучные действия на поле, звезда «Реал Мадрида» Джуд Беллингем снова вытащил свою команду из сложной ситуации. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Первый тайм матча, прошедшего на стадионе «МетЛайф» в штате Нью-Джерси, выдался для англичан довольно сложным. Англия, испытывая трудности с преодолением обороны Панамы, пыталась атаковать преимущественно через центр, однако эти попытки не увенчались успехом. Кроссы с флангов также отличались низкой точностью. Эта ситуация еще больше усилила беспокойство болельщиков после безголевой ничьей в матче с Ганой.

Судьбу встречи решил стандарт. После углового в исполнении Букайо Сака Джуд Беллингем продемонстрировал свое мастерство. Он оказался быстрее защитника и, максимально вытянув ногу, отправил мяч в сетку ворот. Этот гол придал игре Англии свободы и уверенности.

Тандем Беллингхама и Гарри Кейна

После безголевой серии капитан команды Гарри Кейн также сказал свое слово. Джуд Беллингем проявил себя не только как автор гола, но и как ассистент. Приняв передачу от Нико О'Райли, он отвлек защитников соперника и сделал точный пас в штрафную площадь. Гарри Кейн эффективно воспользовался этой возможностью, установив счет 2:0.

Как пишет издание Goal.com, сборная Англии сейчас полностью зависит от индивидуального мастерства Беллингхема. Именно он привел команду к победе и в матче против Хорватии. Томас Тухель в послематчевом интервью признал, что игра команды была тяжелой, однако подчеркнул, что такие трудные победы пригодятся на стадии плей-офф.

«Как тренер, я хорошо знаю, что нужно для победы в таких матчах. То, что игры проходят тяжело, не является для нас проблемой, напротив, это закаляет команду перед следующим этапом», — заявил немецкий специалист. Также он высоко оценил влияние Беллингхема и Кейна на игру, добавив, что ожидания от них всегда остаются высокими.

Заняв первое место в группе, сборная Англии перешла в относительно «легкую» часть турнирной сетки. Теперь основная цель команды Тухеля — дойти до финала, который состоится 19 июля. Однако общий уровень игры команды и проблемы в защите, особенно связанные с травмами правых защитников, продолжают вызывать опасения.