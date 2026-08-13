Элиот Андерсон готов дебютировать в составе Манчестер Сити

Полузащитник сборной Англии Элиот Андерсон решил оставить позади болезненное поражение на международной арене и в новом сезоне Манчестер Сити намерен показать яркую игру. Как сообщает Goal.com, после эмоционального потрясения на недавно завершившемся чемпионате мира футболист полностью сосредоточился на клубной карьере и готовится закрепиться в составе команды под руководством нового главного тренера Энцо Марески. Об этом Goal.com сообщает .

Ожидается, что официальный дебют Андерсона в новой команде состоится уже в это воскресенье на стадионе «Принсипалити» в Кардиффе — в матче за Суперкубок Англии против действующего чемпиона Английской Премьер-лиги Арсенала. Футболист вспомнил болезненное поражение сборной Аргентины в полуфинале и не стал скрывать, что ему было трудно пережить эту ситуацию.

Опыт чемпионата мира и новый вызов

«Это очень тяжело. Я до сих пор не могу забыть то, через что тогда прошёл. В футболе бывают и взлёты, и падения. Главное — то, как ты восстанавливаешься после этого. У меня было три недели на размышления, но теперь начался новый сезон, и нужно двигаться вперёд», — отметил полузащитник на пресс-конференции.

Отметим, что Элиот провёл восемь матчей за сборную Англии на турнире и внёс весомый вклад в завоевание бронзовых медалей в поединке за третье место против Франции. В этих встречах он отдал одну голевую передачу, выполнил 386 точных передач с показателем точности 90%, совершил 19 успешных отборов и 28 действий по перехвату мяча.

Судьба Родри и новая тактика

Переход Элиота Андерсона вприобретает особое значение на фоне неопределённости вокруг основного опорного полузащитника команды Родри. По информации источника, «Барселона» начала активно добиваться трансфера 30-летнего испанца и в среду направила новое предложение на сумму 51 миллион фунтов стерлингов. Если переход состоится, Андерсон станет главным кандидатом на то, чтобы закрыть образовавшуюся в центре поля брешь.

Говоря о тактических требованиях в новой команде, Андерсон отметил, что способен выполнять различные задачи в центре поля. «Я могу действовать на любой позиции на поле. Мне по силам создавать моменты, начинать атаки или выполнять другие задачи. Я несколько раз разговаривал с тренером, и он объяснил, чего от меня ждут. Нужно много бегать, действовать энергично и контролировать игру», — сказал футболист.