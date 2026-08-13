Ожидается, что Дзён Судзуки присоединится к «Ювентусу» зимой

·36·Спорт
Ожидается, что Дзён Судзуки присоединится к «Ювентусу» зимой

Об этом Goal.com сообщает .

Изначально главным претендентом на японского вратаря считался «Пари Сен-Жермен». Французский клуб договорился с «Пармой» о покупке футболиста за 36 миллионов евро, включая бонусы. Переход несколько задержался из-за участия парижан в матче Суперкубка УЕФА против «Астон Виллы» и риска травм.

Однако после снятия опасений «Пари Сен-Жермен» готовится объявить о трансфере. При этом решающую роль сыграли личное желание футболиста и конкуренция в Париже. Ожидалось, что в составе «Пари Сен-Жермен» Судзуки станет дублёром Матвея Сафонова, тогда как «Ювентус» гарантировал ему место в основном составе и ведущую роль.

Условия трансфера и финансовые детали

По информации Туттоспорт, вратарь отправится в Париж для прохождения медицинского обследования, после чего присоединится к туринскому клубу на правах аренды. Соглашение между сторонами рассчитано до июня следующего года и не предусматривает опции выкупа. Зарплата футболиста будет поровну разделена между «Ювентусом» и «Пари Сен-Жермен».

Кроме того, туринцы получат компенсацию за техническое развитие футболиста. Для «Ювентуса» эта сделка имеет стратегическое значение: клуб планирует направить ресурсы на решение других важных проблем в обороне, полузащите и атаке.

Высокая стоимость альтернативных вариантов на рынке вратарей, таких как Анатолий Трубин и Ноа Атуболу, а также отсутствие полного доверия к Гульельмо Викарио сделали вариант с Судзуки наиболее подходящим решением. В будущем, после расширения финансовых возможностей, «Ювентус» может рассмотреть трансферы топ-вратарей, таких как Алиссон, Миле Свилар, Марко Карнесекки или Майк Меньян.

ЮвентусДзён СудзукиПари Сен-ЖерменТрансферыСерия А
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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