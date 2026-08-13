Душан Влахович перешёл из «Ювентуса» в «Бешикташ»

·28·Спорт
Душан Влахович перешёл из «Ювентуса» в «Бешикташ»

В профессиональном футболе поставлена точка в затянувшихся трансферных слухах: стало известно, что сербский нападающий Душан Влахович продолжит карьеру в Турции. Как сообщает Goal.com, 26-летний форвард, ожидавший предложений от грандов Английской Премьер-лиги или Ла Лиги, продолжит выступать за «Бешикташ». Этот трансфер означает не только резкий поворот в карьере футболиста, но и завершение его противоречивого периода в туринском клубе. Об этом Goal.com сообщает .

Спустя годы «Ювентус» вынужден подводить итоги карьеры нападающего, которого клуб с большими надеждами приобрёл у «Фиорентины» в январе 2022 года. Тогда туринский клуб заплатил за футболиста 70 миллионов евро плюс 10 миллионов евро бонусами, а также подписал огромный контракт с годовой зарплатой, постепенно увеличивавшейся до 12 миллионов евро. От 22-летнего игрока, забившего 49 голов в 108 матчах за «Фиорентину», ждали, что он станет лучшим центральным нападающим своего поколения и поведёт команду за собой.

Сложный период и результаты в туринском клубе

Однако события развивались иначе. Хотя Влаховичу удалось забить 68 голов в 168 матчах, многие специалисты называют его трансфер одной из главных ошибок и неудач клуба. Разумеется, у футболиста есть определённые основания для оправданий: он пришёл в «Ювентус», переживавший один из самых тяжёлых периодов в своей истории. За четыре с половиной года президент клуба Андреа Аньелли и весь совет директоров ушли в отставку, а руководство и тренерский штаб неоднократно менялись.

Выступавший под руководством таких специалистов, как Массимилиано Аллегри, Тьяго Мотта, Игор Тудор и Лучано Спаллетти, нападающий в итоге вновь объединится в «Бешикташе» с Винченцо Итальяно — тренером, который лучше всего раскрыл его потенциал в «Фиорентине». Несмотря на хаос в клубе, Влахович лишь частично справился с задачей вытащить команду из сложного положения, как того ждут от настоящих чемпионов. Он часто становился жертвой собственных эмоций, раздражительности, а также технических ограничений при приёме мяча и комбинационной игре с партнёрами.

Финансовый успех и новый вызов

Тем не менее сербский футболист завоевал с «Ювентусом» всего один трофей — Кубок Италии 2024 года. Именно ему принадлежал единственный гол в финале против «Аталанты». Переход Влаховича в «Бешикташ» показывает, что он не соответствует его первоначальным масштабным амбициям. На протяжении нескольких месяцев ходили слухи об интересе к нему со стороны таких грандов, как «Арсенал», «Барселона» и «Бавария», однако конкретных предложений от этих клубов в итоге не последовало.

С точки зрения условий контракта родившийся в Белграде нападающий выиграл в финансовом плане. В Стамбуле он будет получать 10 миллионов евро чистой зарплаты за сезон, бонусы и внушительные подъёмные. В этом отношении он и его представители стали безусловными победителями. «Ювентус» пока не нашёл классического центрального нападающего, способного достойно его заменить: присоединившийся к команде Коло Муани — мобильный форвард, предпочитающий свободно перемещаться по всей линии атаки.

Душан ВлаховичЮвентусБешикташКубок ИталииТрансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Месси решил продолжить карьеру? Новые сообщения о будущем футбольной легендыМесси решил продолжить карьеру? Новые сообщения о будущем футбольной легендыСегодня, 13:25Джонатан Та оценил работу Венсана Компани и Хаби АлонсоДжонатан Та оценил работу Венсана Компани и Хаби АлонсоСегодня, 13:16Душан Влахович отправился в Турцию: серьезный итог для «Ювентуса»Душан Влахович отправился в Турцию: серьезный итог для «Ювентуса»Сегодня, 13:14Джонатан Та высказался перед Суперкубком против «Боруссии Дортмунд»Джонатан Та высказался перед Суперкубком против «Боруссии Дортмунд»Сегодня, 13:00Ожидается, что Дзён Судзуки присоединится к «Ювентусу» зимойОжидается, что Дзён Судзуки присоединится к «Ювентусу» зимойСегодня, 12:38Элиот Андерсон готов дебютировать в составе Манчестер СитиЭлиот Андерсон готов дебютировать в составе Манчестер СитиСегодня, 12:34
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Неожиданный скандал на ЧМ-2026: арбитр матча Аргентина — Египет отстранен от работы
Неожиданный скандал на ЧМ-2026: арбитр матча Аргентина — Египет отстранен от работы