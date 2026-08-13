В профессиональном футболе поставлена точка в затянувшихся трансферных слухах: стало известно, что сербский нападающий Душан Влахович продолжит карьеру в Турции. Как сообщает Goal.com, 26-летний форвард, ожидавший предложений от грандов Английской Премьер-лиги или Ла Лиги, продолжит выступать за «Бешикташ». Этот трансфер означает не только резкий поворот в карьере футболиста, но и завершение его противоречивого периода в туринском клубе. Об этом Goal.com сообщает .

Спустя годы «Ювентус» вынужден подводить итоги карьеры нападающего, которого клуб с большими надеждами приобрёл у «Фиорентины» в январе 2022 года. Тогда туринский клуб заплатил за футболиста 70 миллионов евро плюс 10 миллионов евро бонусами, а также подписал огромный контракт с годовой зарплатой, постепенно увеличивавшейся до 12 миллионов евро. От 22-летнего игрока, забившего 49 голов в 108 матчах за «Фиорентину», ждали, что он станет лучшим центральным нападающим своего поколения и поведёт команду за собой.

Сложный период и результаты в туринском клубе

Однако события развивались иначе. Хотя Влаховичу удалось забить 68 голов в 168 матчах, многие специалисты называют его трансфер одной из главных ошибок и неудач клуба. Разумеется, у футболиста есть определённые основания для оправданий: он пришёл в «Ювентус», переживавший один из самых тяжёлых периодов в своей истории. За четыре с половиной года президент клуба Андреа Аньелли и весь совет директоров ушли в отставку, а руководство и тренерский штаб неоднократно менялись.

Выступавший под руководством таких специалистов, как Массимилиано Аллегри, Тьяго Мотта, Игор Тудор и Лучано Спаллетти, нападающий в итоге вновь объединится в «Бешикташе» с Винченцо Итальяно — тренером, который лучше всего раскрыл его потенциал в «Фиорентине». Несмотря на хаос в клубе, Влахович лишь частично справился с задачей вытащить команду из сложного положения, как того ждут от настоящих чемпионов. Он часто становился жертвой собственных эмоций, раздражительности, а также технических ограничений при приёме мяча и комбинационной игре с партнёрами.

Финансовый успех и новый вызов

Тем не менее сербский футболист завоевал с «Ювентусом» всего один трофей — Кубок Италии 2024 года. Именно ему принадлежал единственный гол в финале против «Аталанты». Переход Влаховича в «Бешикташ» показывает, что он не соответствует его первоначальным масштабным амбициям. На протяжении нескольких месяцев ходили слухи об интересе к нему со стороны таких грандов, как «Арсенал», «Барселона» и «Бавария», однако конкретных предложений от этих клубов в итоге не последовало.

С точки зрения условий контракта родившийся в Белграде нападающий выиграл в финансовом плане. В Стамбуле он будет получать 10 миллионов евро чистой зарплаты за сезон, бонусы и внушительные подъёмные. В этом отношении он и его представители стали безусловными победителями. «Ювентус» пока не нашёл классического центрального нападающего, способного достойно его заменить: присоединившийся к команде Коло Муани — мобильный форвард, предпочитающий свободно перемещаться по всей линии атаки.