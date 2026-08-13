Тела граждан Узбекистана, погибших в результате атаки дронов на Нижнекамск, доставлены на родину

·59·Узбекистан
Тела граждан Узбекистана, погибших в результате атаки дронов на Нижнекамск, доставлены на родину

Тела 8 граждан Узбекистана, погибших в результате атаки дронов, произошедшей 10 августа в городе Нижнекамске Республики Татарстан в России, 12 августа были доставлены на родину специальным рейсом Военно-воздушных сил Узбекистана. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Как сообщается, погибшие граждане работали на одном из строительных предприятий Нижнекамска. В результате атаки также пострадали 39 человек.

Ещё несколько граждан Узбекистана получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь.

Министерство иностранных дел Узбекистана совместно с российской стороной взяло на контроль вопросы оказания помощи пострадавшим гражданам, а также доставки тел погибших на родину.

В настоящее время продолжаются соответствующие работы по установлению обстоятельств произошедшего.

УзбекистанНижнекамскРоссияТатарстан
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Какая погода ожидается завтра в Узбекистане?Какая погода ожидается завтра в Узбекистане?Сегодня, 12:48Большая новость о прописке в Узбекистане: вводится новый порядокБольшая новость о прописке в Узбекистане: вводится новый порядокСегодня, 00:01Сообщается о появлении в Узбекистане «Фандоматов», обменивающих бутылки на деньгиСообщается о появлении в Узбекистане «Фандоматов», обменивающих бутылки на деньгиВчера, 16:28Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?11.08, 22:53В архивах Берлина обнаружены редкие документы, связанные с историей УзбекистанаВ архивах Берлина обнаружены редкие документы, связанные с историей Узбекистана11.08, 05:56Туризм Центральной Азии установил мировой рекорд: Узбекистан лидирует в регионеТуризм Центральной Азии установил мировой рекорд: Узбекистан лидирует в регионе10.08, 18:42
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Официально объявлено, когда в Узбекистане спадет аномальная жара
Официально объявлено, когда в Узбекистане спадет аномальная жара
Часы Отабека Умарова стоимостью 330 тысяч долларов привлекли всеобщее внимание в сети!
Часы Отабека Умарова стоимостью 330 тысяч долларов привлекли всеобщее внимание в сети!
Сообщается об увольнении российского-узбекского миллиардера Алишера Усманова
Сообщается об увольнении российского-узбекского миллиардера Алишера Усманова
Узбекистан снова ожидает сильная жара
Узбекистан снова ожидает сильная жара
Аномальная жара отступает: названа ожидаемая дата для Узбекистана
Аномальная жара отступает: названа ожидаемая дата для Узбекистана
Землетрясение в Кыргызстане ощущалось и в одном из регионов Узбекистана
Землетрясение в Кыргызстане ощущалось и в одном из регионов Узбекистана
В Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себя
В Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себя
Будет ли в Узбекистане сильное землетрясение? Ученые дали официальный ответ
Будет ли в Узбекистане сильное землетрясение? Ученые дали официальный ответ