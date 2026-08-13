Тела граждан Узбекистана, погибших в результате атаки дронов на Нижнекамск, доставлены на родину

Тела 8 граждан Узбекистана, погибших в результате атаки дронов, произошедшей 10 августа в городе Нижнекамске Республики Татарстан в России, 12 августа были доставлены на родину специальным рейсом Военно-воздушных сил Узбекистана. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Как сообщается, погибшие граждане работали на одном из строительных предприятий Нижнекамска. В результате атаки также пострадали 39 человек.

Ещё несколько граждан Узбекистана получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь.

Министерство иностранных дел Узбекистана совместно с российской стороной взяло на контроль вопросы оказания помощи пострадавшим гражданам, а также доставки тел погибших на родину.

В настоящее время продолжаются соответствующие работы по установлению обстоятельств произошедшего.