Душан Влахович отправился в Турцию: серьезный итог для «Ювентуса»

·23·Спорт
Душан Влахович отправился в Турцию: серьезный итог для «Ювентуса»

Нападающий итальянского «Ювентуса» Душан Влахович продолжит карьеру в Турции. Этот трансфер не только завершил выступления форварда за туринский клуб, но и поставил точку в многолетних обсуждениях вокруг его будущего. Как сообщает GOAL.ком, сербский футболист мечтал продолжить карьеру в грандах английской Премьер-лиги или Ла Лиги, однако в итоге за высокую зарплату перешел в стамбульский «Бешикташ». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Напомним, нападающий, приобретенный у «Фиорентины» в январе 2022 года за 70 миллионов евро плюс 10 миллионов евро в виде бонусов, стал одним из самых дорогих трансферов в истории клуба. Туринцы назначили 22-летнему футболисту огромную зарплату — до 12 миллионов евро за сезон — и видели в нем звезду нового поколения, способную повести команду за собой. Однако за четыре с половиной года Влахович так и не стал суперзвездой ожидаемого уровня.

Сложный период и испытание лидерством

Период Влаховича в «Ювентусе» пришелся на один из самых неспокойных этапов в истории клуба. За это время весь совет директоров во главе с Андреа Аньелли ушел в отставку, а руководство клуба и тренерский штаб неоднократно менялись. Сербский футболист играл под руководством таких специалистов, как Аллегри, Мотта, Тудор и Спаллетти. Хотя общая нестабильность в клубе негативно сказывалась на его игре, от главного бомбардира команды требовалось вытаскивать ее из сложных ситуаций.

Несмотря на 68 голов в 168 матчах, нападающий часто подвергался критике из-за своей эмоциональности и технических недостатков, в частности проблем с первым касанием. Единственным трофеем Влаховича в «Ювентусе» стал Кубок Италии-2024: именно он забил победный гол в финале против «Аталанты».

Финансовый успех и новый пункт назначения

Следующий пункт назначения футболиста еще раз показал, что он не смог достичь уровня, о котором мечтал. В последние годы нападающий был на радарах клубов Премьер-лиги, в частности «Арсенала», а также «Барселоны» и «Баварии», однако конкретных предложений от этих команд не поступало. В итоге 26-летний серб в самый разгар карьеры согласился выступать в чемпионате Турции.

Тем не менее с финансовой точки зрения этот трансфер стал безоговорочной победой для самого футболиста и его агентов. В Стамбуле он будет получать 10 миллионов евро чистыми за сезон, бонусы, а также солидные подъемные. При этом «Ювентус» до сих пор не нашел Влаховичу достойную замену. Присоединившийся к команде Коло Муани — мобильный нападающий, предпочитающий перемещаться по всему фронту атаки, поэтому он не может полноценно выполнять функции классического центрфорварда.

Душан ВлаховичЮвентусБешикташКубок ИталииЧемпионат Турции
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Элиот Андерсон рассказал, почему отклонил предложение Манчестер ЮнайтедЭлиот Андерсон рассказал, почему отклонил предложение Манчестер ЮнайтедСегодня, 13:58Период Душана Влаховича в «Ювентусе» завершён: нападающий отправился в ТурциюПериод Душана Влаховича в «Ювентусе» завершён: нападающий отправился в ТурциюСегодня, 13:53Феликс Нмеча заявил, что приход Юргена Клоппа в сборную Германии его вдохновилФеликс Нмеча заявил, что приход Юргена Клоппа в сборную Германии его вдохновилСегодня, 13:32Энсо Фернандес может стать отличным трансфером для «Манчестер Сити»Энсо Фернандес может стать отличным трансфером для «Манчестер Сити»Сегодня, 13:32Месси решил продолжить карьеру? Новые сообщения о будущем футбольной легендыМесси решил продолжить карьеру? Новые сообщения о будущем футбольной легендыСегодня, 13:25Джонатан Та оценил работу Венсана Компани и Хаби АлонсоДжонатан Та оценил работу Венсана Компани и Хаби АлонсоСегодня, 13:16
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Неожиданный скандал на ЧМ-2026: арбитр матча Аргентина — Египет отстранен от работы
Неожиданный скандал на ЧМ-2026: арбитр матча Аргентина — Египет отстранен от работы