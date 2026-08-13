Душан Влахович отправился в Турцию: серьезный итог для «Ювентуса»

Нападающий итальянского «Ювентуса» Душан Влахович продолжит карьеру в Турции. Этот трансфер не только завершил выступления форварда за туринский клуб, но и поставил точку в многолетних обсуждениях вокруг его будущего. Как сообщает GOAL.ком, сербский футболист мечтал продолжить карьеру в грандах английской Премьер-лиги или Ла Лиги, однако в итоге за высокую зарплату перешел в стамбульский «Бешикташ». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Напомним, нападающий, приобретенный у «Фиорентины» в январе 2022 года за 70 миллионов евро плюс 10 миллионов евро в виде бонусов, стал одним из самых дорогих трансферов в истории клуба. Туринцы назначили 22-летнему футболисту огромную зарплату — до 12 миллионов евро за сезон — и видели в нем звезду нового поколения, способную повести команду за собой. Однако за четыре с половиной года Влахович так и не стал суперзвездой ожидаемого уровня.

Сложный период и испытание лидерством

Период Влаховича в «Ювентусе» пришелся на один из самых неспокойных этапов в истории клуба. За это время весь совет директоров во главе с Андреа Аньелли ушел в отставку, а руководство клуба и тренерский штаб неоднократно менялись. Сербский футболист играл под руководством таких специалистов, как Аллегри, Мотта, Тудор и Спаллетти. Хотя общая нестабильность в клубе негативно сказывалась на его игре, от главного бомбардира команды требовалось вытаскивать ее из сложных ситуаций.

Несмотря на 68 голов в 168 матчах, нападающий часто подвергался критике из-за своей эмоциональности и технических недостатков, в частности проблем с первым касанием. Единственным трофеем Влаховича в «Ювентусе» стал Кубок Италии-2024: именно он забил победный гол в финале против «Аталанты».

Финансовый успех и новый пункт назначения

Следующий пункт назначения футболиста еще раз показал, что он не смог достичь уровня, о котором мечтал. В последние годы нападающий был на радарах клубов Премьер-лиги, в частности «Арсенала», а также «Барселоны» и «Баварии», однако конкретных предложений от этих команд не поступало. В итоге 26-летний серб в самый разгар карьеры согласился выступать в чемпионате Турции.

Тем не менее с финансовой точки зрения этот трансфер стал безоговорочной победой для самого футболиста и его агентов. В Стамбуле он будет получать 10 миллионов евро чистыми за сезон, бонусы, а также солидные подъемные. При этом «Ювентус» до сих пор не нашел Влаховичу достойную замену. Присоединившийся к команде Коло Муани — мобильный нападающий, предпочитающий перемещаться по всему фронту атаки, поэтому он не может полноценно выполнять функции классического центрфорварда.