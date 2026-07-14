Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов

Одна из ярчайших звезд футбольного мира, нападающий Манчестер Сити и сборной Норвегии Эрлинг Холанд вернулся на родину после участия в чемпионате мира с неожиданным подарком. Когда самолет сборной Норвегии приземлился в аэропорту Осло, все внимание было приковано к странному предмету в руках форварда. Как сообщает издание Иксбт.ком, футболист привез с собой таксидермическое чучело енота, держащего бутылку виски, которое он приобрел в штате Техас. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Этот необычный сувенир был куплен за 750 долларов США в знаменитом магазине «Вилд Билл’с Вестерн Сторе» в Далласе. Норвежский бомбардир с юмором отнесся к ситуации в своих социальных сетях, оставив подпись: «Он увязался за мной до самого дома». Этот случай быстро вызвал широкое обсуждение среди футбольных болельщиков и представителей СМИ.

Выбор имени для нового спутника

Эрлинг Холанд не только показал этот странный подарок, но и провел опрос среди своих поклонников на странице в Instagram. Он решил воспользоваться помощью фанатов, чтобы дать еноту имя. Среди предложенных вариантов были такие, как «Ковбой», «Ranger», «ТЭКс» и «Р.О.В.». Это показывает, что у футболиста отличное настроение даже после поражения.

Напомним, что для сборной Норвегии этот чемпионат мира стал историческим. Скандинавы дошли до четвертьфинала и покинули турнир, уступив сборной Англии со счетом 2:1. Эрлинг Холанд забил 7 голов по ходу турнира, в очередной раз доказав, что является настоящим лидером своей команды.

По сообщению агентства Ассокиатед Пресс, футболист отметил, что этот турнир полностью изменил его жизнь. «Честно говоря, я думаю, что это соревнование изменило мою жизнь», — говорит нападающий Манчестер Сити. Для него приключения в Северной Америке останутся незабываемыми не только с точки зрения спортивных результатов, но и в эмоциональном плане.

Прощаясь с США, Холанд оставил эмоциональные слова в своих постах. «Прощай, США, это было очень трогательно. Спасибо, что сделали это особенным», — добавил он. Ожидается, что после короткого отпуска нападающий вернется в расположение Манчестер Сити для подготовки к матчам Английской Премьер-лиги.

Это событие еще раз подтвердило, насколько интересна фанатам жизнь футбольных звезд вне поля. А чучело енота за 750 долларов, несомненно, в ближайшее время станет одним из самых известных экспонатов в коллекции Холанда.