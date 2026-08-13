Какая погода ожидается завтра в Узбекистане?

·56·Узбекистан
Какая погода ожидается завтра в Узбекистане?

Узгидромет сообщил прогноз погоды на 14 августа.

В городе Ташкенте будет небольшая облачность, осадки не ожидаются. Температура ночью составит 24-26 градусов, днём — 38-40 градусов.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области будет небольшая облачность, местами переменная, осадки не ожидаются. Температура ночью составит 20-25 градусов, днём — 35-40 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях будет небольшая облачность, осадки не ожидаются. Температура ночью составит 21-26 градусов, в пустынных районах местами — до 27-30 градусов, днём — 37-42 градуса.

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях будет небольшая облачность, осадки не ожидаются. Температура ночью составит 21-26 градусов, днём — 35-40 градусов.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях будет небольшая облачность, осадки не ожидаются. Температура ночью составит 21-26 градусов, днём — 37-42 градуса.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях будет небольшая облачность, местами переменная, осадки не ожидаются. Температура ночью составит 21-26 градусов, днём — 35-40 градусов.

В горных районах республики будет небольшая облачность, местами переменная; в отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Температура ночью составит 15-20 градусов, днём — 28-33 градуса.

УзбекистанТашкентУзгидрометСамаркандБухара
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