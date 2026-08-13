Джонатан Та оценил работу Венсана Компани и Хаби Алонсо

·28·Спорт
Джонатан Та оценил работу Венсана Компани и Хаби Алонсо

Защитник «Баварии» Джонатан Та высоко оценил управленческие качества известных тренеров Венсана Компани и Хаби Алонсо. Игрок сборной Германии отметил, что специалисты эффективно используют богатый футбольный опыт, умеют выстраивать эмоциональную связь с командой и успешно реализуют тактические идеи. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, Джонатан Та выразил удовлетворение тем, что в своей карьере ему довелось поработать под руководством обоих высококвалифицированных тренеров. При Хаби Алонсо он выступал за леверкузенский «Байер» и в сезоне-2023/24 выиграл чемпионат Германии. В 2025 году футболист перешёл в «Баварию» и сейчас совершенствует свою игру под руководством бывшего капитана «Манчестер Сити» Венсана Компани.

Опыт и лидерские качества

Оба тренера, добивающиеся успехов на вершине современного европейского футбола, в своё время провели выдающуюся игровую карьеру. По мнению Джонатана Та, огромный опыт на поле напрямую отразился на их современном тренерском подходе и даёт им особое преимущество.

Будучи бывшими лидерами команд, они прекрасно понимают сложную внутреннюю атмосферу и групповую динамику в современных коллективах, что помогает им в работе. «Они прошли очень большой путь как футболисты. Поэтому с ними приятно работать: они прекрасно понимают, как устроены раздевалка и команда», — признался защитник.

Человеческий подход важнее тактики

Хотя специалисты известны своими глубокими тактическими знаниями, Та подчёркивает, что их главное преимущество заключается в умении выстраивать хорошие отношения с футболистами. По его мнению, без полного доверия и поддержки игроков даже лучшие тактические схемы могут не сработать.

По словам защитника, важнее всего подход тренера к команде. Если коллектив не почувствует идеи наставника и между ними не возникнет взаимопонимания, любая тактическая система неизбежно окажется неэффективной.

Джонатан ТаВенсан КомпаниХаби АлонсоБаварияФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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