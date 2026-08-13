Джонатан Та высказался перед Суперкубком против «Боруссии Дортмунд»

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Джонатан Та поделился мнением о матче за Суперкубок ДФЛ перед началом нового сезона и игре против главного соперника — «Боруссии Дортмунд». Как сообщают иксбт.ком и другие спортивные издания, футболист отметил, что готов завоевать первый трофей сезона и значительно улучшить показатели команды в обороне. Об этом Goal.com сообщает .

Представитель сборной Германии, начинающий второй сезон в составе мюнхенцев, после успешного дебютного года стремится завоевать ещё один крупный трофей. Этот матч, который традиционно проводится в начале сезона, даёт «Баварии» отличную возможность вновь продемонстрировать своё превосходство на внутренней арене.

Борьба за трофей и чёткие цели

По словам Джонатана Та, этот кубок в начале сезона отличается от других турниров своей особой значимостью. Благодаря успешным выступлениям в прошлом сезоне команда получила возможность побороться за данный трофей.

«Победа в любом трофее всегда дарит особенные эмоции. И этот кубок отличается от других трофеев, разыгрываемых в течение сезона. В итоге мы провели отличный сезон, поэтому в его начале выходим на поле в борьбе за этот трофей. Конечно, мы отправляемся за победой», — подчеркнул защитник.

Адаптация в команде и лидерская роль

Вспоминая решение перейти в мюнхенский клуб, опытный футболист выразил удовлетворение своим выбором. За короткое время он стал одной из ключевых фигур команды и отметил, что чувствует себя комфортно в новой обстановке.

Футболист подчеркнул, что, доверившись своему решению, выбрал правильный путь, а одноклубники и тренеры хорошо приняли его как игрока и как человека.

Улучшение обороны и планы на будущее

Имея за плечами целый год опыта, Джонатан Та демонстрирует готовность взять на себя большую ответственность и в раздевалке. Он поставил конкретные тактические цели по повышению качества игры оборонительной линии.

По его словам, команда, учитывая результаты прошлого сезона и анализируя ошибки, планирует действовать увереннее в каждом матче и сосредоточить всё внимание на новых победах.