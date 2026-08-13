Xiaomi представила новое устройство, которое очищает и кипятит воду

Компания Xiaomi представила новую кухонную систему Mijia Ватер Пурифиер 2 Боилинг Эдитион, совмещающую фильтрацию и непосредственный нагрев воды. Устройство призвано заменить традиционные кухонные фильтры для воды и электрические чайники и уже доступно для предзаказа на китайском рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, рекомендованная цена нового очистителя воды составляет 2999 юаней, однако на этапе предзаказа его можно приобрести за 2699 юаней. Главная особенность устройства заключается в том, что после фильтрации вода нагревается непосредственно внутри системы, и пользователь одним нажатием кнопки может получить кипяток температурой до 100 градусов.

Технические возможности и система фильтрации

Система отличается высокой производительностью: за одну минуту она способна подать до 5,4 литра тёплой воды или 2 литров кипятка. Кроме того, во внутреннем теплоизолированном резервуаре можно хранить до 1,5 литра кипятка или 4,5 литра тёплой воды, что удобно в повседневной жизни.

Устройство использует передовую 12-ступенчатую систему фильтрации. По словам производителя, она способна эффективно удалять из воды 145 видов загрязнений. Эффективность очистки от тяжёлых металлов, таких как свинец и кадмий, составляет 99,9% и 99,8% соответственно, а бактерии кишечной палочки устраняются полностью.

Безопасность и интеллектуальное управление

Используемая мембрана обратного осмоса обеспечивает степень обессоливания воды до 98%. Все внутренние детали, контактирующие с водой, изготовлены из нержавеющей стали 304-й марки, пригодной для контакта с пищевыми продуктами. Кроме того, производитель официально гарантирует полное отсутствие в устройстве бисфенола-А и фосфатов.

Новая кухонная система работает в соответствии с современными технологиями. Через приложение Mi Home пользователи могут в реальном времени контролировать расход воды и состояние фильтров, а также удалённо изменять режимы подачи воды. Устройство предназначено для установки под кухонный шкаф и одновременно обеспечивает жильё чистой питьевой, тёплой и кипячёной водой.