Отношения Юргена Клоппа и Мохамеда Салаха: немецкий тренер раскрыл правду

Отношения бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа и египетского нападающего Мохамеда Салаха долгое время находились в центре внимания СМИ. В частности, некоторые разногласия, возникшие в последний сезон специалиста в мерсисайдском клубе, породили различные слухи. Однако Клопп в своем недавнем интервью поставил точку во всех сомнениях. Об этом сообщает Goal.com .

По информации издания ESPN, Юрген Клопп, который в настоящее время занимает пост руководителя глобального футбольного отдела в системе Red Bull, подчеркнул, что его отношения с Мохамедом Салахом находятся на высшем уровне. По его словам, прошлые конфликты между тренером и футболистом теперь превратились в искреннюю дружбу.

Прошлые конфликты и новый этап

Самым резонансным инцидентом между Клоппом и Салахом стал эпизод в апреле 2024 года во время матча против «Вест Хэма» на стадионе «Лондон Стэдиум». Тогда между египетской звездой, готовившейся выйти на замену, и тренером произошла бурная словесная перепалка. Эта ситуация у многих создала впечатление, что их отношения окончательно испортились.

«Сейчас мы друзья. Я всегда хотел быть в дружеских отношениях со своими игроками, хотя в процессе работы это не всегда возможно. Как тренер, иногда вы вынуждены принимать решения, которые им не нравятся. Но самое главное — все это осталось в прошлом. Самое сильное в жизни — это хорошие воспоминания, они стоят выше любых разногласий», — пояснил немецкий специалист.

Величие и профессионализм Салаха

Юрген Клопп поставил Мохамеда Салаха в один ряд с такими легендами, как Лионель Месси и Криштиану Роналду. Он отметил, что стабильность и профессионализм, которые Салах демонстрировал на протяжении многих лет, сделали его одним из лучших игроков мира. Хотя быть идеальным в каждой игре невозможно, Салах всегда стремился вывести команду на новый уровень.

«Он личность, которая может быть примером не только для арабского мира, но и для всего футбольного сообщества. В Египте он настолько популярен, что я не могу поехать туда в отпуск, потому что Мохамед сделал меня там слишком известным. Мы никогда не забудем его труд для «Ливерпуля», забитые голы и вклад в победы. Мы просто стали свидетелями величия», — добавил Клопп.

Для справки: под руководством Клоппа Мохамед Салах в составе «Ливерпуля» выиграл Английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов и многие другие престижные трофеи. Сейчас 32-летний нападающий продолжает свои результативные выступления в мерсисайдском клубе, а Клопп взял перерыв в тренерской деятельности и реализует новые проекты в сфере управления.