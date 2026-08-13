Ситуация вокруг будущего Родри резко изменилась

·41·Спорт
Ситуация вокруг будущего Родри резко изменилась

Переговоры о возможном переходе между испанской «Барселоной» и полузащитником английского «Манчестер Сити» Родри на решающей стадии неожиданно повернули в новое русло. Как сообщает спортивное издание со ссылкой на Sky Sports, несмотря на желание футболиста вернуться в чемпионат Испании, стороны столкнулись с финансовыми препятствиями, которые могут ещё больше затянуть процесс. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

По последним данным, руководство «Манчестер Сити» считает предлагаемую каталонским клубом сумму недостаточной и продолжает отклонять её. Английский клуб требует достойной финансовой компенсации за своего лидера. В свою очередь, «Барселона» прекрасно понимает, что для осуществления этого трансфера ей необходимо сделать последнюю попытку.

Твёрдая позиция Родри

Самым интересным аспектом ситуации является то, что Родри не намерен портить отношения с «Манчестер Сити», чтобы ускорить трансфер. Полузащитник сообщил английскому клубу, что не станет требовать ухода, если «Барселона» не выплатит запрашиваемую сумму, и готов провести здесь оставшиеся 12 месяцев действующего контракта.

Это заявление показывает, что ситуация выглядит гораздо спокойнее, чем следовало из сообщений, распространявшихся в последние часы. Хотя испанский футболист хочет вернуться в Ла Лигу, он прекрасно понимает, что уход из «Манчестер Сити» должен состояться только на условиях клуба.

Будущее переговоров

В данный момент перед руководством «Барселоны» стоит серьёзная финансовая проблема. Если каталонский клуб не сможет выполнить требования английской команды, трансфер может сорваться, а Родри провести ещё один сезон в составе «Манчестер Сити».

Итог этой трансферной саги будет зависеть от переговоров в ближайшие дни. В любом случае сдержанные заявления Родри наглядно демонстрируют его профессиональный подход и сохраняющееся уважение к нынешней команде.

РодриБарселонаМанчестер СитиЛа ЛигаТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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