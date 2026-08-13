Ситуация вокруг будущего Родри резко изменилась
Переговоры о возможном переходе между испанской «Барселоной» и полузащитником английского «Манчестер Сити» Родри на решающей стадии неожиданно повернули в новое русло. Как сообщает спортивное издание со ссылкой на Sky Sports, несмотря на желание футболиста вернуться в чемпионат Испании, стороны столкнулись с финансовыми препятствиями, которые могут ещё больше затянуть процесс. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.
По последним данным, руководство «Манчестер Сити» считает предлагаемую каталонским клубом сумму недостаточной и продолжает отклонять её. Английский клуб требует достойной финансовой компенсации за своего лидера. В свою очередь, «Барселона» прекрасно понимает, что для осуществления этого трансфера ей необходимо сделать последнюю попытку.
Твёрдая позиция РодриСамым интересным аспектом ситуации является то, что Родри не намерен портить отношения с «Манчестер Сити», чтобы ускорить трансфер. Полузащитник сообщил английскому клубу, что не станет требовать ухода, если «Барселона» не выплатит запрашиваемую сумму, и готов провести здесь оставшиеся 12 месяцев действующего контракта.
Это заявление показывает, что ситуация выглядит гораздо спокойнее, чем следовало из сообщений, распространявшихся в последние часы. Хотя испанский футболист хочет вернуться в Ла Лигу, он прекрасно понимает, что уход из «Манчестер Сити» должен состояться только на условиях клуба.
Будущее переговоровВ данный момент перед руководством «Барселоны» стоит серьёзная финансовая проблема. Если каталонский клуб не сможет выполнить требования английской команды, трансфер может сорваться, а Родри провести ещё один сезон в составе «Манчестер Сити».
Итог этой трансферной саги будет зависеть от переговоров в ближайшие дни. В любом случае сдержанные заявления Родри наглядно демонстрируют его профессиональный подход и сохраняющееся уважение к нынешней команде.
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