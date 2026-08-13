Сменился советник президента: назначен Олим Давлатов

В Администрации Президента Узбекистана произошли важные кадровые изменения. Соответствующими указами президента Русланбек Давлетов освобождён от должности советника, а на его место назначен литературовед и общественный деятель Олим Давлатов.

Новый советник будет курировать вопросы представительных органов, негосударственных некоммерческих организаций и молодёжи.

Русланбек Давлетов освобождён от должности

В соответствии с указом президента Русланбек Куролтаевич Давлетов освобождён от должности советника Президента Республики Узбекистан по вопросам представительных органов, негосударственных некоммерческих организаций и молодёжи.

Русланбек Давлетов на протяжении нескольких лет занимал различные ответственные должности в системе Администрации Президента.

В частности, в июле 2025 года, когда состав советников президента был переформирован, он был назначен советником президента по вопросам представительных органов, негосударственных некоммерческих организаций, религии и молодёжи.

До этого он руководил направлениями, связанными с общественно-политическими, религиозно-просветительскими вопросами и молодёжью.

Теперь этим направлением будет руководить Олим Давлатов

Другим указом президента Олим Давлатович Давлатов назначен на должность советника Президента Республики Узбекистан по вопросам представительных органов, негосударственных некоммерческих организаций и молодёжи.

Таким образом, в Администрации Президента сменился руководитель, координирующий вопросы, связанные с парламентом и другими представительными структурами, институтами гражданского общества, а также молодёжью.

Кто такой Олим Давлатов?

Олим Давлатов известен своей деятельностью в сфере литературоведения и общественной работы.

В указе президента от 28 мая 2026 года он указан как директор международного общественного фонда имени Alisher Navoiy и литературовед. Этим же указом Олим Давлатов удостоен почётного звания «Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан».

Его деятельность в сфере культуры и литературы продолжается уже много лет. В указе президента 2020 года Олим Давлатов был указан как директор издательства «Tamaddun» и литературовед.

Новая должность охватывает широкий круг задач

Направление, которое возглавил Олим Давлатов, объединяет несколько важных сфер.

Взаимодействие с представительными органами, сотрудничество с негосударственными некоммерческими организациями и институтами гражданского общества, а также вопросы молодёжи относятся к направлениям государственной политики, непосредственно связанным с обществом.

В Узбекистане вопросы сотрудничества и координации между государственными органами, негосударственными некоммерческими организациями и институтами гражданского общества в рамках государственной молодёжной политики ранее также определялись в числе важных задач.

Очередные кадровые изменения в Администрации Президента

В последние годы структура советников президента и их полномочия неоднократно переформировывались. Например, в июле 2025 года были назначены советники по направлениям внешней политики, кадров, экономической политики, стратегического развития, социальной защиты, а также представительских органов и молодёжи.

Теперь на этом направлении место Русланбека Давлетова займёт Олим Давлатов.

С учётом многолетней деятельности нового советника в сфере литературы, духовности и взаимодействия с общественными организациями его новая должность в Администрации Президента также будет непосредственно связана с работой с институтами гражданского общества и молодёжью.

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