Хави Симонс поприветствовал нового главного тренера сборной Нидерландов

·28·Спорт
Хави Симонс поприветствовал нового главного тренера сборной Нидерландов

Нидерландский полузащитник «Тоттенхэма» Хави Симонс искренне поздравил легендарного испанского специалиста Хави Эрнандеса, назначенного главным тренером национальной сборной Нидерландов.

23-летний футболист опубликовал в своих социальных сетях архивную фотографию с Хави Эрнандесом, сделанную во время его пребывания в академии «Барселоны», сопроводив её трогательными словами.

«Добро пожаловать в Нидерланды, тренер!»

Симонс, намекнув на то, что его назвали Хави именно в честь каталонской легенды и что он считает его своим примером для подражания, написал:

«Имя, которое вдохновляло меня. Добро пожаловать в Нидерланды, тренер Хави Эрнандес!»

Хави Симонс поприветствовал нового главного тренера сборной Нидерландов

Напомним, о назначении Хави Эрнандеса главным тренером сборной Нидерландов официально было объявлено 12 августа. С 50-летним испанским специалистом подписан долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2030 года.

Показатели Хави Симонса в сборной

Симонс считается одним из ключевых игроков сборной Нидерландов. К настоящему моменту он стабильно выступает в национальной команде:

  • Количество матчей: 34 встречи;

  • Голы: 6;

  • Голевые передачи: 5.

Ожидается, что приход опытного испанского тренера ещё больше повысит роль Хави Симонса в сборной и выведет его на новый уровень.

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Хави СимонсХави ЭрнандесНидерландыТоттенхэмБарселона
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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