Хави Симонс поприветствовал нового главного тренера сборной Нидерландов

Нидерландский полузащитник «Тоттенхэма» Хави Симонс искренне поздравил легендарного испанского специалиста Хави Эрнандеса, назначенного главным тренером национальной сборной Нидерландов.

23-летний футболист опубликовал в своих социальных сетях архивную фотографию с Хави Эрнандесом, сделанную во время его пребывания в академии «Барселоны», сопроводив её трогательными словами.

«Добро пожаловать в Нидерланды, тренер!»

Симонс, намекнув на то, что его назвали Хави именно в честь каталонской легенды и что он считает его своим примером для подражания, написал:

«Имя, которое вдохновляло меня. Добро пожаловать в Нидерланды, тренер Хави Эрнандес!»

Напомним, о назначении Хави Эрнандеса главным тренером сборной Нидерландов официально было объявлено 12 августа. С 50-летним испанским специалистом подписан долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2030 года.

Показатели Хави Симонса в сборной

Симонс считается одним из ключевых игроков сборной Нидерландов. К настоящему моменту он стабильно выступает в национальной команде:

Количество матчей: 34 встречи;

Голы: 6;

Голевые передачи: 5.

Ожидается, что приход опытного испанского тренера ещё больше повысит роль Хави Симонса в сборной и выведет его на новый уровень.

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