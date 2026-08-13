«Буксоро», победив ОКМК, поднялся в тройку лидеров!

В Суперлиге Узбекистана в Бухоро состоялся очередной важный и бескомпромиссный матч 17-го тура. Местный клуб «Буксоро» на своём поле принимал своего непосредственного соперника по турнирной таблице — команду ОКМК из Олмалика.

В этом матче, имевшем большое значение для борьбы за места в турнирной таблице, хозяева одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Голы в концовках таймов и тактическое преимущество

По ходу встречи хозяева эффективно использовали свои возможности и контролировали темп игры:

Гол в первом тайме: На 45+1-й минуте, добавленной к первому тайму, Шерзод Эсанов поразил ворота ОКМК и вывел хозяев вперёд — 1:0 .

Точка в матче: Острая борьба продолжалась до последних минут встречи. На 90+4-й минуте, добавленной арбитром, Владимир Родич забил второй гол и закрепил важную победу «Буксоро» — 2:0.

Суперлига. 17-й тур

«Буксоро» — ОКМК — 2:0

Голы: Шерзод Эсанов (45+1), Владимир Родич (90+4).

«Буксоро»: Умидджон Хамроев, Ксуршидбек Муксторов, Кирил Тодоров, Боян Младович (Велко Филипович, 30; Сардор Кулматов, 46), Шерзод Эсанов, Мухаммад Ё‘лдошев (Исломбек Баратов, 69), Владимир Родич, Анварджон Джо‘раев, Джавохир Ро‘зиев (Кувондик Ро‘зиев, 65), Темур Мамасиддиков (Шахбоз Джо‘рабеков, 65), Шахзодбек Убайдуллаев.

ОКМК: Джавохир Илёсов (Хамидулло Абдунабиев, 46), Шахзод Тоиров, Авазбек О‘лмасалиев, Элдорбек Бегимов (Дилшодбек Ахмадалиев, 58), Саидафзалксон Ахроров, Сиаваш Хакназарий, Гиорги Папава, Азиз Ксолмуродов (Али Абдурахмонов, 75), Нодирбек Абдураззоков, Урош Койич (Ариксиро Сентоку, 60), Иван Пешич (Асадбек Собирджонов, 46).

Изменения в турнирной таблице: «Буксоро» — на 3-м месте!

После этой победы клуб «Буксоро» довёл количество набранных очков до 30 и, обойдя ОКМК, поднялся на 3-ю позицию в турнирной таблице.

Команда ОКМК из Олмалика, набрав 28 очков, покинула тройку лидеров и расположилась на 4-м месте.

Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.