Новая эра в сборной Шотландии: Андже Постекоглу — главный кандидат на пост главного тренера

·26·Спорт
Новая эра в сборной Шотландии: Андже Постекоглу — главный кандидат на пост главного тренера

Шотландская футбольная ассоциация ищет подходящего кандидата на вакантный пост главного тренера сборной после неудачного выступления команды на групповом этапе чемпионата мира-2026. После отставки Стива Кларка, который долгое время возглавлял команду, в списке специалистов, способных занять его место, лидирует бывший наставник «Тоттенхэма» и «Ноттингем Форест» Андже Постекоглу. Об этом сообщает Goal.com, сообщает издание.

По данным ТалкСПОРТ, австралийский специалист, который в настоящее время работает техническим наблюдателем УЕФА, считается приоритетным вариантом для руководства шотландского футбола. Постекоглу хорошо знаком с футболом Шотландии: в свое время он добился больших успехов с гласговским «Селтиком» и заслужил уважение местных болельщиков.

Конкуренция и другие кандидаты

Хотя Андже Постекоглу рассматривается как основной фаворит, очевидно, что он столкнется с серьезной конкуренцией. На вакантное место также рассматриваются такие кандидаты, как наставник «Эвертона» Дэвид Мойес, Стивен Нейсмит и бывший полузащитник «Рейнджерс» Барри Фергюсон. Шотландская футбольная ассоциация не хочет спешить с решением и планирует прийти к окончательному выводу до начала Лиги наций в сентябре.

Путь сборной Шотландии под руководством Стива Кларка на чемпионате мира завершился поражением от Бразилии со счетом 3:0. Несмотря на то, что команда заняла третье место в группе с тремя очками, результаты в других группах лишили шотландцев возможности выйти в плей-офф. Это стало причиной ухода тренера, который возглавлял команду с 2019 года.

Прощаясь, Кларк выразил благодарность своим футболистам, отметив, что руководство командой было большой честью. Под его началом сборная Шотландии добилась значительного роста. В частности, команда после 23-летнего перерыва приняла участие в Евро-2020 и Евро-2024, а также завоевала путевку на чемпионат мира.

Исполнительный директор Шотландской футбольной ассоциации Ян Максвелл высоко оценил работу тренера. По его словам, Кларку удалось превратить команду из аутсайдера четвертого эшелона в постоянного участника крупных турниров. Теперь перед новым тренером будет стоять задача еще больше улучшить эти результаты и обеспечить стабильность на международной арене.

По сообщению Goal.com, для Андже Постекоглу это предложение может стать отличной возможностью вернуться в большой футбол. Ожидается, что его атакующий стиль игры и опыт в британском футболе совпадут с новой стратегией сборной Шотландии.

ШотландияАндже ПостекоглуСтив КларкФутболТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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