Неймар вернулся в строй: Карло Анчелотти сделал заявление перед матчем Бразилии и Японии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился своими планами на Неймара перед матчем с Японией в рамках 1/16 финала чемпионата мира. По словам опытного специалиста, звездный нападающий сейчас находится в хорошей спортивной форме, однако ожидается, что первый матч плей-офф он снова начнет на скамейке запасных. Это решение связано с процессом восстановления футболиста после затяжных травм. Об этом сообщает Goal.com сообщает сообщает.

Путь Неймара к чемпионату мира 2026 года оказался весьма тернистым. Из-за тяжелой травмы колена, полученной в октябре 2023 года, и последующих проблем с мышцами голени он долгое время оставался вне игры. Пропустив стартовые матчи группового этапа против Марокко и Гаити, нападающий вышел на замену лишь в игре с Шотландией, поставив точку в трехлетнем перерыве в выступлениях за национальную команду.

Стратегия осторожности

На пресс-конференции Карло Анчелотти отметил, что состояние Неймара значительно улучшилось. По информации Goal.com, итальянский специалист доволен подготовкой футболиста, но не намерен сразу подвергать его 90-минутной игровой нагрузке. « Неймар добился большого прогресса за последнюю неделю. Он готов сыграть более 15 минут, но все зависит от сценария матча и ситуации на поле», — пояснил тренер.

Вокруг этого противостояния резонанс вызвали и высказывания японского футболиста Кенто Шиогаи. Форвард «Вольфсбурга» намекнул на то, что былое могущество сборной Бразилии постепенно угасает. Однако Анчелотти заявил, что не обращает внимания на подобные «психологические игры» (минд гамес) и сосредоточен исключительно на тактической подготовке команды.

Последние результаты подтверждают, что сборная Японии — непростой соперник для Бразилии. «Самураи» сейчас имеют серию из 10 матчей без поражений. В рамках этой серии они обыграли Бразилию в Токио со счетом 3:2, а также одержали победу над Англией на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Анчелотти не скрыл, что сделал правильные выводы из прошлогоднего поражения.

В групповом этапе Япония сыграла вничью с Нидерландами, разгромила Тунис и заняла второе место в своей группе. Бразилия же вышла в плей-офф с первого места. Теперь выход на поле таких опытных лидеров, как Неймар, может дать «Пентакампеонам» не только тактическое, но и серьезное психологическое преимущество.

Этот поединок вызывает большой интерес и у футбольных болельщиков из Узбекистана, так как противостояние Бразилии и Японии всегда отличается высокой техникой и интенсивной борьбой. Сможет ли Неймар показать свою лучшую игру на стадии плей-офф — покажет матч в понедельник.