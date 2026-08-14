Ювентус начал чистку состава: Нико Гонсалес и Теун Копмейнерс выставлены на продажу

·41·Спорт
Ювентус начал чистку состава: Нико Гонсалес и Теун Копмейнерс выставлены на продажу

Итальянский клуб «Ювентус» начал активные действия на трансферном рынке, стремясь кардинально обновить и оптимизировать состав. Руководство команды решило выставить на продажу ряд футболистов, чтобы обеспечить финансовую стабильность и улучшить глубину состава. Об этом сообщили Goal.com и Корриере делло Sport. Об этом Goal.com сообщает сообщает.

По сообщениям СМИ, в числе первых кандидатов на выход из туринского клуба оказались такие известные футболисты, как Нико Гонсалес и Теун Копмейнерс. Руководство «бьянконери» готово рассмотреть серьезные предложения по этим игрокам. Это свидетельствует о серьезных изменениях в трансферной политике клуба.

Оптимизация состава и финансовый план

Главный тренер клуба и спортивные директора работают над формированием сбалансированной и конкурентоспособной команды на оставшуюся часть сезона. Сокращение состава должно не только снизить финансовую нагрузку, но и обеспечить дополнительные средства для будущих трансферов. Стратегические продажи и регулярный уход футболистов стали одной из главных задач клуба на данный момент.

С момента перехода в туринский клуб Нико Гонсалес и Теун Копмейнерс демонстрировали разный уровень игры, оставляя у специалистов и болельщиков неоднозначное впечатление. Спад в последние месяцы и изменения в игровой практике повлияли на их перспективы на трансферном рынке. Руководство клуба планирует принять оптимальное решение, согласовав амбиции футболистов с интересами команды.

Предстоящие переговоры и шаги на трансферном рынке

В настоящее время представители клуба тесно сотрудничают с посредниками. Переговоры с заинтересованными покупателями продолжаются поэтапно. До закрытия трансферного окна необходимо определить будущее ряда игроков основного и резервного составов.

Для «Ювентуса» поддержание финансового баланса и спортивных результатов остается сложной задачей. Тем не менее руководство продолжает предпринимать решительные шаги и двигаться к долгосрочным целям команды. Ожидается, что в ближайшие несколько дней переговоры по этим трансферам перейдут в финальную стадию.

ЮвентусНико ГонсалесТеун КопмейнерсТрансферыСерия А
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Jahongir Tursunov
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