«Авиабилеты — позор, прокурор — зритель»: неожиданное заявление хокима Сурхандарьинской области

·43·Общество
«Авиабилеты — позор, прокурор — зритель»: неожиданное заявление хокима Сурхандарьинской области

Хоким Сурхандарьинской области Ulug‘bek Qosimov подверг открытой и резкой критике транспортную логистику региона с городом Ташкентом, плачевное состояние дорожной инфраструктуры, а также чрезмерно высокие цены на авиабилеты и железнодорожные билеты.

Глава области жёстко осудил безразличие ответственных организаций, подчеркнув, что простые люди сталкиваются с беспрецедентными трудностями при поездках в столицу.

«Через Байсун проехать невозможно, людям в глаза смотреть стыдно»

Хоким остановился на болезненной ситуации на международной автомагистрали M-39 — основном маршруте, связывающем население с Ташкентом:

«Через Байсун проехать невозможно. Наши таксисты и водители автобусов недовольны, возмущаются и кричат. Из-за состояния дорог нам уже стыдно смотреть людям в глаза», — сказал Ulug‘bek Qosimov.

Поезда и вокзалы: «Человек, севший в вагон, до Ташкента заболеет»

Условия в железнодорожной отрасли также вызвали резкое недовольство главы области. По словам Qosimov, в железнодорожном транспорте вообще не созданы элементарные удобства:

«В железной дороге вообще нет условий. Человек, севший в вагон, до Ташкента заболеет. Не работает ни система охлаждения (кондиционирования), ни другие удобства. На вокзале нет ни билетов, ни условий для людей. В пригородных поездах, курсирующих из Термеза в Сариосиё, перевозить людей вообще невозможно — там нет места и условий. А в этой ситуации транспортный прокурор просто сидит в качестве зрителя», — добавил он.

«Без знакомств билет не достать»: проблема авиарейсов и цен

Одной из самых резких критических оценок подверглись авиация и цены на билеты. Хоким осудил двукратный рост стоимости авиабилетов и молчание органов, которые должны бороться с монополией:

«Вопрос с авиабилетами — это вообще позор! Цены выросли в два раза. А организация под названием Комитет по конкуренции (бывшая „Монополия“) просто сидит в качестве зрителя. Как должен ездить бедный простой человек? Стало невозможно даже смотреть на стоимость этого билета, не говоря уже о его покупке. В целом создана система, при которой без знакомств и связей невозможно достать авиабилет».

Эти справедливые и резкие замечания, высказанные главой области, требуют принятия оперативных мер со стороны соответствующих министерств и ведомств, в том числе Министерства транспорта и Комитета по развитию конкуренции.

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Улугбек КасимовСурхандарьяТашкентБайсунТермез
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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