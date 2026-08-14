Роскосмос опубликовал космические снимки кратера Попигай

Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала уникальные снимки кратера Попигай, расположенного в Красноярском крае и образовавшегося миллионы лет назад в результате падения гигантского метеорита. Эти изображения, сделанные из космоса и с поверхности Земли, наглядно демонстрируют один из крупнейших следов геологической истории нашей планеты и вызывают большой интерес у научного сообщества и широкой публики. Об этом сообщает ixbt.com.

По данным ixbt.com, диаметр кратера Попигай составляет около 100 километров, что делает его четвертым по величине ударным кратером на Земле. Специалисты отмечают, что этот гигантский объект сформировался 35,7 миллиона лет назад в результате падения небесного тела.

Диаметр кратера Попигай: около 100 километров

Время образования: примерно 35,7 миллиона лет назад

Статус объекта: включен в список всемирного геологического наследия ЮНЕСКО

Уникальная геологическая территория и урочище «Пёстрые скалы»

На опубликованных фотографиях запечатлен не только общий вид из космоса, но и достопримечательности этой территории. В частности, на одном из снимков показано урочище «Пёстрые скалы», где горные породы были выброшены наружу мощным метеоритным ударом и сохранили следы древнего события до наших дней.

Географически Попигайская впадина расположена на территории Анабарского плато. На своих снимках «Роскосмос» показал не только сам кратер, но и природные пейзажи реки Анабар, протекающей через этот регион. Это позволяет лучше представить географические и экологические особенности удаленной территории.

Значение мирового масштаба

Значение этой уникальной геологической структуры не ограничивается научной сферой. В 1991 году Попигайская впадина была включена в список объектов всемирного геологического наследия ЮНЕСКО благодаря своим исключительным геологическим особенностям. Это еще раз подтверждает, насколько важным памятником для истории нашей планеты она является.

Последние космические снимки показали, с какой точностью современные спутниковые технологии позволяют отслеживать следы древних катаклизмов на Земле. Эта инициатива «Роскосмоса» служит важным источником для любителей науки, помогая представить облик Земли миллионы лет назад и изучать геологическую эволюцию нашей планеты.