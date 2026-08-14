Ева Карнейро раскритиковала Джона Терри и Жозе Моуринью

Бывший врач «Челси» Ева Карнейро резко раскритиковала Жозе Моуринью и Джона Терри за возобновление скандала, разгоревшегося в 2015 году. После того как в новом документальном фильме на Netflix вновь обсудили противоречивые события того времени, Карнейро выразила своё возмущение в социальных сетях. Эта история вновь вызвала дискуссии о медицинской этике в футболе и поведении тренеров. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, конфликт начался в августе 2015 года во время матча первого тура Английской Премьер-лиги против «Суонси Сити». В добавленное время Эден Азар получил травму, после чего Ева Карнейро и главный физиотерапевт Джон Фер выбежали на поле, чтобы оказать ему помощь. К тому моменту вратарь Тибо Куртуа уже был удалён, и из-за вмешательства медиков «Челси» временно остался на поле вдевятером.

Эта ситуация вывела из себя тогдашнего главного тренера Жозе Моуринью и привела к тому, что он публично раскритиковал врачей. В итоге Ева Карнейро была вынуждена покинуть «Стэмфорд Бридж», а позднее через суд получила компенсацию за незаконное увольнение. В новом документальном фильме участники событий представили произошедшее иначе, что вызвало возмущение бывшего врача.

Новые споры после выхода документального фильма

После выхода фильма Ева Карнейро опубликовала резкий комментарий в социальной сети Кс. Она отметила, что с сожалением наблюдает за тем, как спустя 11 лет самые тяжёлые моменты вновь вспоминают и обсуждают., — написала она на своей странице.

Кроме того, она отдельно остановилась на утверждениях Джона Терри о существовании своеобразной «устной договорённости» по оказанию медицинской помощи в раздевалке. Карнейро напомнила, что медицинские работники связаны правилами и регламентами. Обращаясь к Джону Терри, она подчеркнула, что ему пора изучить правила игры.

В документальном фильме Жозе Моуринью остался при своём мнении, заявив, что медицинские работники ошиблись, выбежав на поле в самый напряжённый момент матча. Он назвал действия врачей «импульсивными и наивными». Португальский специалист подчеркнул, что своими глазами видел, получил ли футболист травму, и что в той ситуации команда осталась всего вдевятером.

В свою очередь, бывший капитан «Челси» Джон Терри также поддержал мнение, что с точки зрения футболистов врачи должны были оставаться на скамейке запасных. По словам Терри, в команде существовала договорённость о том, когда и как следует оказывать медицинскую помощь, однако в своё время эти события вызвали серьёзный конфликт.