Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был награждён четырьмя специальными сертификатами Книги рекордов Гиннесса за выдающиеся голы в составе клуба и сборной. Как сообщает GOAL.ком, 26-летний норвежский футболист установил исторические достижения в Английской Премьер-лиге, Лиге чемпионов и Лиге наций, получив это признание перед началом нового сезона. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Это признание последовало после ярких выступлений футболиста на чемпионате мира 2026 года. Норвежский бомбардир чуть более чем за три года стал самым опасным нападающим английского футбола и вывел свою статистику на новый уровень.

Исторические рекорды и их значение

Четыре рекорда, установленные Эрлингом Холандом, включают следующие важные достижения: самый быстрый голеадор, забивший 100 голов в Английской Премьер-лиге, наибольшее количество голов за один сезон, лучший бомбардир Лиги наций УЕФА за всю историю турнира, а также повторение рекорда по количеству голов в одном матче Лиги чемпионов.

В частности, он забил свой сотый гол в Английской Премьер-лиге, поразив ворота «Фулхэма» с пенальти. Для этого нападающему потребовался всего 111 матч. Кроме того, уже в дебютном сезоне он забил 36 голов в 38 матчах, превзойдя предыдущие рекорды.

Международная арена и планы на будущее

На международной арене нападающий также отличался высокой результативностью: с сентября 2020 года по ноябрь 2024 года он забил 19 голов в Лиге наций УЕФА и стал лучшим бомбардиром в истории турнира. Кроме того, его пять голов в матче против «РБ Лейпцига» позволили повторить рекорд Лионелья Месси и Луиса Адриано в Лиге чемпионов.

Сейчас «Манчестер Сити» под руководством главного тренера Энцо Марески сосредоточен на возвращении чемпионского титула Премьер-лиги. Команда готовится к матчу против «Арсенала» в рамках Суперкубка Англии, однако участие Эрлинга Холанда в этой встрече пока остаётся под вопросом: после чемпионата мира он только недавно присоединился к тренировкам из-за отпуска.