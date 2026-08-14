Эрлинг Холанд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса

·35·Спорт
Эрлинг Холанд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был награждён четырьмя специальными сертификатами Книги рекордов Гиннесса за выдающиеся голы в составе клуба и сборной. Как сообщает GOAL.ком, 26-летний норвежский футболист установил исторические достижения в Английской Премьер-лиге, Лиге чемпионов и Лиге наций, получив это признание перед началом нового сезона. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Это признание последовало после ярких выступлений футболиста на чемпионате мира 2026 года. Норвежский бомбардир чуть более чем за три года стал самым опасным нападающим английского футбола и вывел свою статистику на новый уровень.

Исторические рекорды и их значение

Четыре рекорда, установленные Эрлингом Холандом, включают следующие важные достижения: самый быстрый голеадор, забивший 100 голов в Английской Премьер-лиге, наибольшее количество голов за один сезон, лучший бомбардир Лиги наций УЕФА за всю историю турнира, а также повторение рекорда по количеству голов в одном матче Лиги чемпионов.

В частности, он забил свой сотый гол в Английской Премьер-лиге, поразив ворота «Фулхэма» с пенальти. Для этого нападающему потребовался всего 111 матч. Кроме того, уже в дебютном сезоне он забил 36 голов в 38 матчах, превзойдя предыдущие рекорды.

Международная арена и планы на будущее

На международной арене нападающий также отличался высокой результативностью: с сентября 2020 года по ноябрь 2024 года он забил 19 голов в Лиге наций УЕФА и стал лучшим бомбардиром в истории турнира. Кроме того, его пять голов в матче против «РБ Лейпцига» позволили повторить рекорд Лионелья Месси и Луиса Адриано в Лиге чемпионов.

Сейчас «Манчестер Сити» под руководством главного тренера Энцо Марески сосредоточен на возвращении чемпионского титула Премьер-лиги. Команда готовится к матчу против «Арсенала» в рамках Суперкубка Англии, однако участие Эрлинга Холанда в этой встрече пока остаётся под вопросом: после чемпионата мира он только недавно присоединился к тренировкам из-за отпуска.

Эрлинг ХоландМанчестер СитиПремьер-лигаРекорды ГиннессаФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Уэсли Фофана подчеркнул необходимость стабильности в ЧелсиУэсли Фофана подчеркнул необходимость стабильности в ЧелсиСегодня, 12:15Интер работает над трансфером Кёртиса ДжонсаИнтер работает над трансфером Кёртиса ДжонсаСегодня, 12:12Неймар раскритиковал болельщиков «Сантоса»: если у вас плохое настроение, сидите домаНеймар раскритиковал болельщиков «Сантоса»: если у вас плохое настроение, сидите домаСегодня, 11:59Талант Ла Масии привлек внимание Ханси ФликаТалант Ла Масии привлек внимание Ханси ФликаСегодня, 11:51Ювентус начал чистку состава: Нико Гонсалес и Теун Копмейнерс выставлены на продажуЮвентус начал чистку состава: Нико Гонсалес и Теун Копмейнерс выставлены на продажуСегодня, 11:38Ева Карнейро раскритиковала Джона Терри и Жозе МоуриньюЕва Карнейро раскритиковала Джона Терри и Жозе МоуриньюСегодня, 11:13
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Тотти о Шомуродове: от несправедливости в Риме до исторического гола на ЧМ-2026
Тотти о Шомуродове: от несправедливости в Риме до исторического гола на ЧМ-2026
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова