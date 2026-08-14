«Ал-Кодисия» покупает звезду «Манчестер Сити»!

Представитель Саудовской Аравии в Про-лиге «Ал-Кодисия» находится на пороге очередного крупного трансфера. Саудовский клуб достиг соглашения о переходе полузащитника английского «Манчестер Сити» и сборной Нидерландов Тиджани Рейндерс.

По информации нидерландского авторитетного издания Де Телеграаф, арабский клуб предложил 28-летнему хавбеку фантастический пятилетний контракт с зарплатой в размере 20 миллионов евро в год.

Медосмотр и трансфер за 60 миллионов евро

По данным источника, в ближайшие часы Тиджани Рейндерс должен пройти официальный медицинский осмотр для нового клуба.

Ранее международные СМИ сообщали, что «Ал-Кодисия» полностью согласилась выплатить на счёт «Манчестер Сити» около 60 миллионов евро за этот трансфер.

Карьера Рейндерс в Манчестере и его стоимость

Несмотря на то, что действующий контракт нидерландского полузащитника с «горожанами» рассчитан до лета 2030 года, беспрецедентное финансовое предложение и новый проект способствуют осуществлению трансфера.

В прошлом сезоне Рейндерс демонстрировал важную игру в команде под руководством Ксосеп Гвардиола:

Матчи: 47 встреч во всех турнирах;

Голы: 7;

Ассисты: 8 голевых передач.

Для справки: авторитетный портал Трансфермаркт оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

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