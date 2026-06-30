Бразилия в тяжелом матче обыграла Японию и вышла в следующий раунд

·10·Спорт
Бразилия в тяжелом матче обыграла Японию и вышла в следующий раунд

В рамках 1/16 финала чемпионата мира ФИФА встретились сборные Бразилии и Японии. В матче, прошедшем на стадионе «B» в Хьюстоне, бразильцы одержали победу со счетом 2:1. В составе Японии Кейто Сано открыл счет на 29-й минуте. Бразилия ответила во втором тайме: Каземиро восстановил равновесие на 56-й минуте, а Габриэл Мартинелли забил победный гол на 90+6-й минуте.

В первой половине встречи Япония воспользовалась возможностью в обороне соперника. Кейто Сано на 29-й минуте отправил мяч в ворота, выведя свою команду вперед. Несмотря на атаки Бразилии на протяжении первого тайма, сравнять счет до перерыва не удалось.

Во втором тайме Бразилия усилила давление. На 56-й минуте Каземиро забил гол, установив счет 1:1. После этого южноамериканцы больше контролировали мяч и создавали опасные моменты у ворот Японии.

Исход поединка решил Габриэл Мартинелли в добавленное время. На 90+6-й минуте он поразил ворота Японии, принеся победу Бразилии.

Бразилия доминировала и в статистике. Команда нанесла 20 ударов по воротам соперника, из которых 7 были точными. У Японии эти показатели составили 5 и 2 соответственно.

Владение мячом у Бразилии составило 62%, у Японии — 38%. Футболисты Бразилии выполнили 678 передач с точностью 92%. Япония отдала 289 пасов с точностью 86%.

В матче Бразилия нарушила правила 4 раза, Япония — 13. Судья показал 2 желтые карточки бразильцам и 3 — японским футболистам. Красных карточек зафиксировано не было. По угловым ударам Бразилия выиграла со счетом 6:2.

БразилияЯпонияКаземироГабриэл МартинеллиЧемпионат мира
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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