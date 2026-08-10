В Ташкенте две медали для Узбекистана: Ксудойкулова стала чемпионкой
На продолжающемся в Ташкенте чемпионате Азии по тяжёлой атлетике среди юношей и молодёжи представители Узбекистана вновь поднялись на пьедестал. В соревнованиях по рывку в весовой категории до 61 кг Зиёда Ксудойкулова завоевала золото, а Муниса Болтаева — бронзовую медаль.
Особенно примечательным стал результат уроженки Кашкадарьи Зиёда Ксудойкулова — в решающих попытках она опередила соперниц и стала чемпионкой Азии среди молодёжи.
Ксудойкулова завоевала чемпионство с результатом 96 кг
Зиёда Ксудойкулова, защищавшая честь Узбекистана в весовой категории до 61 кг, показала высокий результат в соревнованиях по рывку.
Спортсменка успешно подняла штангу весом 93 кг, а затем — 96 кг.
Именно этот результат позволил ей опередить всех соперниц и завоевать золотую медаль в дисциплине рывок на чемпионате Азии среди молодёжи.
Муниса Болтаева также поднялась на пьедестал
Ещё одна представительница Узбекистана, выступавшая в этой же весовой категории, — Муниса Болтаева — также не осталась без медали.
В рывке она последовательно взяла веса:
84 кг, 87 кг и 89 кг
и успешно справилась с ними.
Этот результат принёс Муниса бронзовую медаль в соревнованиях среди юношей.
Две представительницы Узбекистана — призёры в одной весовой категории
Таким образом, в соревнованиях по рывку в весовой категории до 61 кг Узбекистан завоевал сразу две медали.
Зиёда Ксудойкулова стала чемпионкой среди молодёжи, а Муниса Болтаева вошла в тройку сильнейших среди юношей.
Этот результат показал, что представители нового поколения узбекской тяжёлой атлетики также способны бороться за высокие результаты на международной арене.
Чемпионат Азии продолжается в Ташкенте
Чемпионат Азии среди юношей и молодёжи продолжается в столице. Молодые и перспективные тяжелоатлеты континента в различных весовых категориях борются за медали.
По данным Министерства спорта Республики Узбекистан, представители национальной сборной продолжат участие в следующих программах соревнований.
Золотая медаль Зиёда Ксудойкулова и бронзовая медаль Муниса Болтаева стали очередным радостным результатом для команды хозяев.
Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.
…