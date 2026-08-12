«Мы сделаем его скромнее»: Махачев ответил на громкое заявление Гарри

·65·Спорт
«Мы сделаем его скромнее»: Махачев ответил на громкое заявление Гарри

Чемпион UFC Ислам Махачев поделился своим мнением о будущем сопернике, известном ирландском бойце Яне Мачадо Гарри. В очередном выпуске видеоблога «UFC Эмбеддед» Махачев уверенно рассказал о своей тактике в октагоне, поведении ирландского соперника и поддержке трибун.

Ирландец Ян Мачадо Гарри в интервью перед боем обещал досрочно победить чемпиона и забрать его пояс. Однако российский чемпион заявил, что в ближайшее воскресенье готов избавить соперника от самоуверенности.

«На самом деле он скромный, а если нет — мы сами его научим»

Ислам Махачев отметил, что публичное поведение соперника и его заявления направлены лишь на привлечение внимания:

«Он ведёт себя как плохой человек, даёт очень много интервью, пытается говорить всякие неприятные вещи. Но я знаю, что на самом деле он скромный парень. Если это не так, я сделаю его скромнее», — сказал Махачев.

«Все знают мой план на бой, и он снова сработает»

Российский чемпион заявил, что не отрицает спортивных навыков ирландского бойца, однако не собирается отказываться от своей проверенной тактики:

*«Я уважаю его навыки и базу. Я буду преследовать его, захватывать и пытаться переводить в партер. Все знают мой план на бой, и он снова сработает.

Зрители будут на моей стороне, потому что никто не любит Мачадо Гарри. Ребята, мы сделаем его скромнее и заставим проявлять больше уважения»*, — добавил чемпион.

Главное противостояние в воскресенье

Титульный поединок между Исламом Махачевым и Яном Мачадо Гарри станет главным боем турнира UFC, который состоится в воскресенье на этой неделе. Болельщики с нетерпением ждут этого противостояния в октагоне и очередной защиты Махачевым чемпионского титула.

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Ислам МахачевИэн Мачадо ГарриUFC
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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