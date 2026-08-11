Мадридский «Реал» не планирует совершать другие громкие приобретения в текущее летнее трансферное окно. Последним крупным приобретением «королевского клуба» этим летом стал талантливый вингер Ян Диоманде, купленный у «РБ Лейпцига» за 125 миллионов евро (без учёта бонусов).

Как сообщает авторитетное испанское издание Marca, руководство клуба считает состав, находящийся в распоряжении Жозе Моуринью, практически полностью сформированным и готовым к новому сезону на 95 процентов.

Основное внимание будет уделено разгрузке состава

Руководство мадридцев заявило, что основной этап формирования состава завершён. Поэтому сейчас «королевский клуб» сосредоточил внимание на расставании с лишними игроками и оптимизации состава.

Согласно новому плану клуба, приобретение новых футболистов может состояться только в двух непредвиденных случаях:

если один из игроков команды неожиданно будет продан другому клубу; если в составе произойдут серьёзные и долгосрочные травмы.

Перестройка в «Реале»: кто пришёл и кто ушёл?

Это летнее трансферное окно запомнилось на «Сантьяго Бернабеу» очень шумными и масштабными изменениями.

Новые футболисты, присоединившиеся к команде:

Ян Диоманде («РБ Лейпциг» — 125 млн евро);

Марк Кукурелья ;

Дензел Дюмфрис ;

Ибраима Конате ;

Бернарду Силва ;

Карлос Эспи.

Футболисты, покинувшие команду:

Даниэль Карвахаль ;

Давид Алаба ;

Дани Себальос ;

Франко Мастантуоно (отдан в аренду);

Фран Гарсия ;

Гонсало Гарсия ;

Сесар Паласиос ;

Марио Мартин ;

Фран Гонсалес.

Мадридцы под руководством Жозе Моуринью намерены с обновлённым и усиленным составом бороться за главные трофеи во всех соревнованиях в новом сезоне.

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