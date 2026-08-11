Перестройка в «Реале»: кто пришёл и кто ушёл?

·84·Спорт
Перестройка в «Реале»: кто пришёл и кто ушёл?

Мадридский «Реал» не планирует совершать другие громкие приобретения в текущее летнее трансферное окно. Последним крупным приобретением «королевского клуба» этим летом стал талантливый вингер Ян Диоманде, купленный у «РБ Лейпцига» за 125 миллионов евро (без учёта бонусов).

Как сообщает авторитетное испанское издание Marca, руководство клуба считает состав, находящийся в распоряжении Жозе Моуринью, практически полностью сформированным и готовым к новому сезону на 95 процентов.

Основное внимание будет уделено разгрузке состава

Руководство мадридцев заявило, что основной этап формирования состава завершён. Поэтому сейчас «королевский клуб» сосредоточил внимание на расставании с лишними игроками и оптимизации состава.

Согласно новому плану клуба, приобретение новых футболистов может состояться только в двух непредвиденных случаях:

  1. если один из игроков команды неожиданно будет продан другому клубу;

  2. если в составе произойдут серьёзные и долгосрочные травмы.

Перестройка в «Реале»: кто пришёл и кто ушёл?

Это летнее трансферное окно запомнилось на «Сантьяго Бернабеу» очень шумными и масштабными изменениями.

Новые футболисты, присоединившиеся к команде:

  • Ян ДиомандеРБ Лейпциг» — 125 млн евро);

  • Марк Кукурелья;

  • Дензел Дюмфрис;

  • Ибраима Конате;

  • Бернарду Силва;

  • Карлос Эспи.

Футболисты, покинувшие команду:

  • Даниэль Карвахаль;

  • Давид Алаба;

  • Дани Себальос;

  • Франко Мастантуоно (отдан в аренду);

  • Фран Гарсия;

  • Гонсало Гарсия;

  • Сесар Паласиос;

  • Марио Мартин;

  • Фран Гонсалес.

Мадридцы под руководством Жозе Моуринью намерены с обновлённым и усиленным составом бороться за главные трофеи во всех соревнованиях в новом сезоне.

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Реал МадридЯн ДиомандеРБ ЛейпцигЖозе МоуриньюМарка
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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