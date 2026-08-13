Давиде Фраттези перешёл из Интера в Лацио

·34·Спорт
Давиде Фраттези перешёл из Интера в Лацио

В итальянском футболе состоялся один из самых обсуждаемых трансферов летнего окна. Полузащитник Интера Давиде Фраттези продолжит карьеру в столичном Лацио. По данным итальянских спортивных СМИ, в частности Фабрицио Романо, трансфер был полностью согласован в результате переговоров на последних минутах. После трёх сезонов в составе нерадзурри футболист возвращается в Рим. Об этом Goal.com сообщает .

Известно, что Давиде Фраттези ранее воспитывался в молодёжной команде Ромы, а теперь наденет футболку бьянкочелести. Руководители Интера и Лацио активно вели переговоры в последние дни и согласовали все финансовые и юридические детали формулы трансфера. Согласно договорённости, полузащитник сначала перейдёт в новую команду на правах аренды.

Детали трансфера и финансовые условия

Как сообщает Goal.com, общая стоимость и условия трансферной сделки были окончательно определены. Лацио заплатит 1 миллион евро за аренду. Кроме того, соглашение включает опцию выкупа за 14 миллионов евро, которая при выполнении определённых условий станет обязательной.

Вступление обязательства в силу в основном зависит от количества матчей, в которых футболист выйдет на поле, а также от места Лацио в турнирной таблице по итогам сезона. Кроме того, договор предусматривает передачу Интеру 50 процентов от будущей продажи игрока. В настоящее время стороны завершают процесс обмена документами.

Медосмотр и планы на будущее

Футболист отправится в Рим, чтобы пройти медицинское обследование, запланированное на завтра. После завершения медосмотра ожидается официальное объявление о трансфере. Проведя три года в составе Интера и забив в общей сложности 15 голов, Фраттези намерен стать игроком основного состава Лацио.

Этот переход позволит футболисту восстановить своё место в сборной Италии и получить более важную роль. В свою очередь, Интер уже начал поиск подходящего игрока для заполнения освободившейся позиции.

По данным источников, миланский клуб планирует заменить Давиде Фраттези полузащитником Ливерпуля Кёртисом Джонсом. Английский клуб оценивает своего игрока в 35 миллионов евро, а Интер уже интересовался этим кандидатом в январе. В преддверии нового сезона оба клуба активно работают над усилением составов.

Давиде ФраттезиИнтерЛациоСерия AТрансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

3 медали в Будапеште: узбекские велогонщики блеснули3 медали в Будапеште: узбекские велогонщики блеснулиСегодня, 17:42Узбекские тяжелоатлеты завоевали 18 медалей на чемпионате Азии!Узбекские тяжелоатлеты завоевали 18 медалей на чемпионате Азии!Сегодня, 17:38Колин Хендри назвал «Рейнджерс» предпочтительнее «Тоттенхэма» в ситуации с трансфером Майки МураКолин Хендри назвал «Рейнджерс» предпочтительнее «Тоттенхэма» в ситуации с трансфером Майки МураСегодня, 17:37Манчестер Сити продлил контракт с Жереми Доку до 2031 годаМанчестер Сити продлил контракт с Жереми Доку до 2031 годаСегодня, 17:31«Нефтчи» и «Пахтакор» в Лиге элиты: приедут ли звёзды в Узбекистан?«Нефтчи» и «Пахтакор» в Лиге элиты: приедут ли звёзды в Узбекистан?Сегодня, 17:28Жереми Доку продлил контракт с Манчестер СитиЖереми Доку продлил контракт с Манчестер СитиСегодня, 16:53
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Неожиданный скандал на ЧМ-2026: арбитр матча Аргентина — Египет отстранен от работы
Неожиданный скандал на ЧМ-2026: арбитр матча Аргентина — Египет отстранен от работы
Тотти о Шомуродове: от несправедливости в Риме до исторического гола на ЧМ-2026
Тотти о Шомуродове: от несправедливости в Риме до исторического гола на ЧМ-2026