Давиде Фраттези перешёл из Интера в Лацио

В итальянском футболе состоялся один из самых обсуждаемых трансферов летнего окна. Полузащитник Интера Давиде Фраттези продолжит карьеру в столичном Лацио. По данным итальянских спортивных СМИ, в частности Фабрицио Романо, трансфер был полностью согласован в результате переговоров на последних минутах. После трёх сезонов в составе нерадзурри футболист возвращается в Рим. Об этом Goal.com сообщает .

Известно, что Давиде Фраттези ранее воспитывался в молодёжной команде Ромы, а теперь наденет футболку бьянкочелести. Руководители Интера и Лацио активно вели переговоры в последние дни и согласовали все финансовые и юридические детали формулы трансфера. Согласно договорённости, полузащитник сначала перейдёт в новую команду на правах аренды.

Детали трансфера и финансовые условия

Как сообщает Goal.com, общая стоимость и условия трансферной сделки были окончательно определены. Лацио заплатит 1 миллион евро за аренду. Кроме того, соглашение включает опцию выкупа за 14 миллионов евро, которая при выполнении определённых условий станет обязательной.

Вступление обязательства в силу в основном зависит от количества матчей, в которых футболист выйдет на поле, а также от места Лацио в турнирной таблице по итогам сезона. Кроме того, договор предусматривает передачу Интеру 50 процентов от будущей продажи игрока. В настоящее время стороны завершают процесс обмена документами.

Медосмотр и планы на будущее

Футболист отправится в Рим, чтобы пройти медицинское обследование, запланированное на завтра. После завершения медосмотра ожидается официальное объявление о трансфере. Проведя три года в составе Интера и забив в общей сложности 15 голов, Фраттези намерен стать игроком основного состава Лацио.

Этот переход позволит футболисту восстановить своё место в сборной Италии и получить более важную роль. В свою очередь, Интер уже начал поиск подходящего игрока для заполнения освободившейся позиции.

По данным источников, миланский клуб планирует заменить Давиде Фраттези полузащитником Ливерпуля Кёртисом Джонсом. Английский клуб оценивает своего игрока в 35 миллионов евро, а Интер уже интересовался этим кандидатом в январе. В преддверии нового сезона оба клуба активно работают над усилением составов.