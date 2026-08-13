Учёные обнаружили загадочную чёрную дыру, похожую на звезду

·27·Мир
Учёные обнаружили загадочную чёрную дыру, похожую на звезду

Астрономы обнаружили необычный космический объект, излучающий свет подобно звезде, но обладающий энергией, характерной для чёрных дыр. Этот объект, названный «чёрной дырой-звездой», по размеру сопоставим со всей Солнечной системой и находится на расстоянии миллиардов световых лет от Земли. Об этом говорится в исследовании международной группы учёных, опубликованном в журнале «Натуре».

Отмечается, что учёные обнаружили этот загадочный объект в ходе изучения изображений ранней Вселенной, полученных с помощью космического телескопа NASA «James Webb». Объект под названием МоМ-БХ-1* расположен в созвездии Кита. Согласно расчётам учёных, он сформировался примерно через 660 миллионов лет после Большого взрыва.

Сначала исследователи приняли объект за огромную красную звезду. Однако показатели выделяемой им энергии не соответствовали этой версии. Расчёты показали, что объект выделяет в 100 миллиардов раз больше энергии, чем любая известная звезда. Это свидетельствовало о наличии у него свойств, характерных для чёрных дыр.

«Мы обнаружили новый тип астрофизического объекта — чёрную дыру-звезду», — заявил учёный Института астрофизики и космических исследований имени Кавли при Массачусетском технологическом институте Рохан Найду.

По его словам, объект «освещается энергией, обычно связанной с чёрными дырами, и одновременно демонстрирует признаки, характерные для классических звёзд».

Yulduz, qora tuynukning akkretsiya diski va kvaziyulduzning qiyosiy tasviri.

Результаты компьютерного моделирования показали, что объект не является гигантской звездой, вырабатывающей энергию посредством ядерного синтеза. По предположению учёных, МоМ-БХ-1 представляет собой чёрную дыру, окружённую плотными слоями газа*, из-за чего это излучение выглядит похожим на излучение обычной звезды.

Исследователи также отметили, что излучение МоМ-БХ*-1 почти полностью является красным и резко исчезает после определённой длины волны. По словам Найду, сопоставить эту особенность с другими известными космическими объектами пока довольно сложно.

По мнению астрономов, если результаты исследования подтвердятся последующими наблюдениями, многие другие загадочные «маленькие красные точки», обнаруженные на снимках телескопа «James Webb», также могут оказаться чёрными дырами-звёздами.

Исследователи предполагают, что такие объекты могли играть важную роль в эволюции галактик. В частности, они могут представлять собой ранние формы сверхмассивных чёрных дыр, существующих сегодня в центрах галактик.

По словам Рохана Найду, «чёрные дыры-звёзды» могли быть начальной стадией формирования почти каждой сверхмассивной чёрной дыры, а также оказывать значительное влияние на возникновение звёзд и последующее развитие галактик.

НАСАДжеймс УэббNatureРохан НайдуИнститут Кавли при МТИ
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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