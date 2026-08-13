Манчестер Сити продлил контракт с Жереми Доку до 2031 года

·3·Спорт
Манчестер Сити продлил контракт с Жереми Доку до 2031 года

Клуб «Манчестер Сити» официально объявил о продолжении долгосрочного сотрудничества со своим талантливым фланговым нападающим Жереми Доку. Как сообщает Goal.com, бельгийский футболист, родившийся в 2002 году, продлил действующее соглашение с английским клубом и подписал новый пятилетний контракт до 2031 года. Этот шаг наглядно показывает, насколько руководство клуба и тренерский штаб рассчитывают на молодого игрока в своих планах на будущее. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Жереми Доку присоединился к «Манчестер Сити» в сентябре 2023 года, перейдя из французского клуба «Ренн». За короткий период он стал важной частью команды благодаря высокой скорости на поле, технике в ситуациях один в один и способности прорывать оборону соперника на флангах. Скауты и аналитики «Манчестер Сити» сочли эти качества футболиста стратегически важными и решили инвестировать в него на долгие годы.

Новый контракт и планы на будущее

Подписанное новое соглашение означает, что в «Манчестер Сити» в ближайшие сезоны приоритетом останутся развитие состава и ставка на молодых игроков. Благодаря выступлениям за клуб Доку не только закрепился в основном составе, но и завоевал внушительную для своего возраста коллекцию трофеев. Его достижения в английском клубе заслуживают высокой оценки.

По данным Goal.com, Доку провёл 126 матчей в составе «Манчестер Сити» и забил 21 гол. За это время он успел выиграть Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок Англии. Такие впечатляющие результаты ещё раз подтверждают важность футболиста для клуба.

Игровая философия и единство команды

Сам футболист также не скрывает своего удовлетворения атмосферой в клубе. Рассуждая об игровом стиле команды, Доку особо отметил, что подход тренерского штаба очень интересен для футболистов. Эти слова свидетельствуют о прекрасной гармонии между игроком и клубом, а также об их готовности вместе двигаться к большим целям в будущем.

Контракт до 2031 года стал радостной новостью и для болельщиков «Манчестер Сити». Жереми Доку, выступающий в голубой форме команды, твёрдо намерен улучшать личную статистику и приносить в музей клуба новые трофеи.

Манчестер СитиЖереми ДокуПремьер-лигаТрансферФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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